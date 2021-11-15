Unutulma Hakki Nedir? Indeksten Çikarma Islemi Nedir?

Unutulma hakki, bireylerin kisisel verilerine erisimin engellenmesini talep edebilmesi hakki anlamina gelmektedir. Unutulma hakki "indeksten çikarma" islemi gibi pek çok islemin kullanimini saglamaktadir.

Kisilerin ad ve soyadi ile arama motorlari üzerinden yapilan aramalarda çikan sonuçlarin indeksten çikarilmasi yönünde talepte bulunmasi mümkün-dür. Ancak unutulmamalidir ki; talep ü-zerine bir arama sonucunun baglantisi-nin kismen kaldirilmis olmasi, yayimla-nan içerige hiçbir sekilde erisim sagla-namayacagi anlamina gelmemektedir. Arama motorlarinda farkli kombinas-yonlarin aratilmasi ile yayimlanan içeri-ge ulasilmasi yine de mümkün olacaktir.

Unutulma hakki istisnai bir hak niteligindedir, dolayisiyla bu hakkin kullanimindan dogan talepler bakimindan ilgili merciilerin her somut olay özelinde ve belli kriterler çerçevesinde degerlendirme yaparak karar vermeleri gerekmektedir.

Unutulma hakki yalnizca kisisel verisi islenen ilgili kisi tarafindan kullanilabilir. Ilgili kisi olmayan üçüncü kisiler tarafindan kullanilamaz.

Indeksten Çikarma Talebine Iliskin Yapilacak Degerlendirmede Hangi Kriterler Esas Alinir?

Indeksten çikarma talebine iliskin yapilacak degerlendirmede esas alinacak kriterler, Kisisel Verilerin Korunmasi Kurumu tarafindan 20.10.2021 tarihinde yayimlanan "Unutulma Hakki (Unutulma Hakkinin Arama Motorlari Özelinde Degerlendirilmesi)" baslikli rehberde belirlenmistir1.

Degerlendirme kriterleri arasinda ilgili kisinin kamusal yasamda önemli bir rol oynamasi, arama sonuçlarinin öznesinin çocuk olmasi, bilginin içeriginin dogru olmasi, bilginin özel nitelikli kisisel veri niteligi tasimasi, bilginin ilgili kisi hakkinda hakaret, onur kirici, iftira niteligine sahip olmasi, bilginin kisi açisindan risk dogurmasi, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olmasi gibi birçok farkli ölçüt bulunmaktadir.

Indeksten Çikarma Talebinde Bulunmak Için Nereye Basvurulmalidir? Basvuru Süresi Ne Kadardir?

Unutulma hakki çerçevesinde Kisisel Verilerin Korunmasi Kurumu'na sikâyette bulunmadan önce ilgili kisi tarafindan, kisisel verilerini isleyen veri sorumlusuna basvurulmasi gerekmektedir.

Basvurunun veri sorumlusu tarafindan reddedilmesi, verilen yanitin yetersiz bulunmasi veya ilgili kisiye cevap verilmemesi hallerinde ilgili kisi tarafindan, veri sorumlusunun cevabini ögrendigi tarihten itibaren otuz gün ve her halde veri sorumlusuna basvuru tarihinden itibaren altmis gün içinde Kurum'a sikâyette bulunulmasi mümkündür

1 "Unutulma Hakki (Unutulma Hakkinin Arama Motorlari Özelinde Degerlendirilmesi)" baslikli rehbere ulasmak için tiklayiniz.

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