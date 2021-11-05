Kisisel Verileri Koruma Kurumu 20.10.2021 Tarihli "Unutulma Hakkinin Arama Motorlari Özelinde Degerlendirilmesi" Rehberi – Genel Degerlendirme

Kisisel Verileri Koruma Kurumu tarafindan 20.10.2021 tarihinde "Unutulma Hakkinin Arama Motorlari Özelinde Degerlendirilmesi" isimli rehberde unutulma hakkiyla ilgili ulusal ve uluslararasi hukuktaki gelisimine deginilmistir.

Ayrica, kisilerin isim ve soy isimleri ile arama motorlarinda yapilan aramalarda çikan sonuçlarin indeksten çikarilmasina iliskin degerlendirme de dikkate alinacak kriterler söyle belirlenmistir:

Ilgili kisinin kamusal yasamda önemli bir rol oynamasi,

Arama sonuçlarinin öznesinin çocuk olmasi,

Bilginin içeriginin dogrulugu,

Bilginin kisinin çalisma hayati ile ilgisi,

Bilginin ilgili kisi hakkinda hakaret, onur kirici, iftira niteligine sahip olmasi,

Bilginin özel nitelikli kisisel veri niteligi tasimasi,

Bilginin güncelligi,

Bilginin kisi hakkinda önyargiya sebep olmasi,

Bilginin kisi açisindan risk dogurmasi,

Bilginin kisinin kendisi tarafindan yayimlanma durumu,

Içerigin gazetecilik faaliyeti kapsaminda islenen verileri kapsamasi,

Bilgilerin yayinlanmasinda yasal zorunluluk olmasi,

Bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olmasi,

seklinde belirlenmistir.

Bu kriterler ile birlikte ilgili kisinin hak arama yöntemi bakimindan, ilgili kisilerin unutulma hakki çerçevesinde kuruma sikâyette bulunmadan önce kanunun "Veri Sorumlusuna Basvuru" baslikli 13. maddesi uyarinca ilgili kisi tarafindan, kisisel verilerini isleyen veri sorumlusuna basvuruda bulunmasi zorunludur.

"Basvuru Usulü" baslikli 5. maddesinde ilgili kisinin veri sorumlusuna basvuru yöntemleri belirlenmistir. Buna göre ilgili kisi, kanunun 11. maddesinde belirtilen haklari kapsaminda taleplerini, yazili olarak veya kayitli elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kisi tarafindan veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayitli bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya basvuru amacina yönelik gelistirilmis bir yazilim ya da uygulama vasitasiyla veri sorumlusuna iletebilecektir.

Ayni zamanda veri sorumlusuna yapilan basvuruda ad, soy ad ve basvuru yazili ise; imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslari için T.C. kimlik numarasi, yabancilar için uyrugu, pasaport numarasi veya varsa kimlik numarasi, tebligata esas yerlesim yeri veya is yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasi, talep konusu bulunmasi zorunludur. Bu sebeple ilgili kisilerin unutulma hakkina yönelik olarak öncelikle arama motorlarina basvuru yapmasi gerektigi rehberde belirtilmistir.

Arama motorlarina yapilan basvurunun sonuçsuz kalmasi halinde ilgili kisi, Kisisel Verileri Koruma Kuruluna sikayette bulunabilecektir. Kanunun "Kurula Sikâyet" baslikli 14. maddesi uyarinca, basvurunun veri sorumlusu tarafindan reddedilmesi, verilen yanitin yetersiz bulunmasi veya ilgili kisiye cevap verilmemesi hallerinde ilgili kisi tarafindan, veri sorumlusunun cevabini ögrendigi tarihten itibaren otuz ve her halde basvuru tarihinden itibaren altmis gün içinde kurula sikâyette bulunulmasi mümkündür.

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Detayli Rehber: UNUTULMA HAKKININ ARAMA MOTORLARI ÖZELINDE DEGERLENDIRILMESI.

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