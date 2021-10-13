AB Elçileri 1 Ekim 2021 tarihinde Veri Yönetimi Yasasina ("DGA") iliskin genel yaklasimi kabul ederek AB Komisyonu ve Parlamento müzakereleri için direktif verdi. DGA 25 Kasim 2020 tarihinde Avrupa Veri Stratejisi'nin bir parçasi olarak Avrupa Komisyonu tarafindan tasari metni olarak paylasilmisti.

Yeni Gelisme

Avrupa Komisyonu, 25 Kasim 2020'de Avrupa Veri Stratejisi'nin bir parçasi olarak taslak DGA'yi yayimlamisti. AB Elçileri taslak DGA ile ilgili görüsünü sundu. Ilerleyen süreçte, 20 Ekim 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasindaki müzakerelerin ilk oturumu yapilacak. Müzakerelerin kisa sürede nihai bir anlasmaya varacagi konusuluyor. Taslak DGA'nin Ingilizce versiyonuna buradan ulasabilirsiniz.

DGA neyi kapsiyor?

DGA, verilerin AB içinde paylasimi için veri aracilarinin güvenilirligini artirmayi amaçliyor. Metin, Avrupa Veri Stratejisi'nin ilk uygulamasi ve Tüzük seklini alarak tüm Üye Devletler için baglayici olacak. DGA, veri aracilari arasindaki güveni ve verilerden dogan haklarin korunmasini saglayarak, verilerin (örnegin kisisel veriler, ticari sirlar, korunan fikri mülkiyet haklari) güvenli bir sekilde yeniden kullanilmasini ve paylasilmasini amaçliyor. DGA'nin ana düzenlemeleri asagidaki gibidir:

DGA uyarinca 'veri', fiillerin, olgularin veya bilgilerin herhangi bir dijital temsili ve bu tür fiillerin, olgularin veya bilgilerin ses, görsel veya görsel-isitsel kayit dahil olmak üzere her tür derlemesi anlamina geliyor. Bu tanim, Genel Veri Koruma Tüzügü kapsamindaki kisisel veriler yaninda kisisel olmayan verileri kapsamiyor.

DGA, kamu sektörü verilerinin kullanimina iliskin kosullari belirleyerek, ilgili verilerin ticari ve ticari olmayan amaçlarla yeniden kullanilmasina izin veriyor. Her halükarda kamu kurumlarinin isleme faaliyeti kapsaminda üçüncü kisilerin haklarini ve çikarlarini korumasi beklenecek. Bunun için, örnegin, verilerin anonimlestirilmesi, güvenli isleme ortamlarinin kullanilmasi gibi teknik önlemlerin alinmasi veya açik riza alinmasi gibi mevcut durumda uygulanabilir hukuki sebebin saglanmasi desteklenebilecek.

DGA ayrica, verilerin saglik, bilimsel arastirma, iklim degisikligiyle mücadele gibi konular dahil olmak üzere çesitli amaçlarla gönüllü olarak kullanima sunuldugu veri altrüizmi kavramini yürürlüge sokuyor. Ancak, bu tür gönüllü açiklamalarin bilgilendirmeye dayanan açik rizaya tabi oldugu unutulmamali.

DGA, sirketlerin ve bireylerin veri paylasmasina izin veren veri aracilik hizmetleri modeline iliskin çerçeveyi çiziyor.

DGA uyarinca, yeni bir denetim organi olarak Avrupa Veri Inovasyon Kurumu kurulacak. Ilgili kurulusun kurulmasindaki amaç seffafligin saglanmasi olacak.

Sonuç

AB'nin veri stratejisine yönelik attigi adimlar, DGA müzakereleri ile devam ediyor. Yapay zeka, saglik, üretim ve benzeri alanlardaki uygulamalari güçlendirmek amaciyla verilere erisim imkanini arttirmayi hedefleyen DGA'ya iliskin yaklasim, müzakereler ile ortaya çikacak.

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