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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Biyometrik Verilerin Işlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Ilişkin Rehber'ini ("Rehber") 16 Eylül 2021 tarihinde yayınladı.

Rehber, özel nitelikli veri olarak kabul edilen biyometrik verilerin tanımını yaparken, aynı zamanda biyometrik veri işlenmesi açısından uyulması gereken genel ilkeleri hatırlatıyor ve alınması gereken teknik ve idari tedbirleri açıklıyor.

Rehber'de, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 4. maddesindeki biyometrik veri tanımı ve Türk mahkeme kararları çerçevesinde gelişen yargısal tanımlardan hareketle, biyometri" ile insana ait fiziksel veya davranışsal özelliklerin ifade edilmekte olduğu açıklanıyor ve biyometrik verilerin kişiye özgü, benzersiz ve tek olduğu hatırlatılıyor. Biyometrik veriler, "kişilerin unutmasının mümkün olmadığı, genelde ömür boyu değişmeyen ve herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın zahmetsiz bir şekilde sahip olunan verilerdir. Biyometrik verilerin kullanılması sayesinde kişilerin birbirlerinden ayırt edilmeleri çok kolay bir hale gelmekte ve birbirleriyle karıştırılma ihtimalleri neredeyse ortadan kalkmaktadır" deniliyor.

Rehber ayrıca biyometrik verileri fizyolojik niteliki ve davranışsal nitelikli olarak ikiye ayırırken, bu veri türlerini örneklerle açıklıyor.

Biyometrik veriler

Bu kapsamda, bugün için sıklıkla işlenen biyometrik veri çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Gelişen teknoloji ile özellikle davranışsal veriler açısından çok farklı şekilde kişisel verilerin bu tanıma girebileceğinin de altını çizelim.

Biyometrik verilerin işlenmesi açısından Genel İlkeler

Rehber çerçevesinde, veri sorumlusu Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan genel ilkelere ve 6. maddesinde düzenlenen şartlara uygun bir şekilde, aşağıda genel başlıklar olarak özetlenen ilkeler doğrultusunda biyometrik verileri işleyebilecektir:

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