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Avrupa Birliği Adalet Divanı ("Adalet Divanı"), 2 Nisan 2021 tarihli C-746/18 sayılı kararı ("Karar") ile kişisel verilerin yargılamalarda kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Karar'da trafik ve konum verilerinin ancak ciddi nitelikli suçlarla mücadele edilmesi ve kamu güvenliğine yönelik ciddi tehditleri önlemek amacıyla yerel mahkemeler tarafından kullanılabileceğini değerlendirmiştir. Karar'ın İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Karar'a konu olay

Karar'a konu olay, Estonya İlk Derece Mahkemesi'nin H.K. adlı kişiyi ("İlgili Kişi"), başkasının banka kartını kullanmak ve hırsızlık suçunu işlemekten 2 yıl hapis cezasına hükmetmesine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesi yargılamasında İlgili Kişi'nin trafik ve konum bilgilerinin yer aldığı elektronik haberleşme verileri kullanılarak hazırlanan raporlara dayanmıştır. Bu veriler Estonya Savcılığı tarafından elektronik haberleşme hizmet sağlayıcısından elde edilmiştir. Estonya kanunları, trafik ve konum verilerinin hizmet sağlayıcılar tarafından 1 yıl süre ile saklanmasını öngörmektedir. Ceza yargılamalarında ihtiyaç olduğu takdirde ilgili verilere erişim mümkündür. Saklanan veriler, telefon görüşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri, görüşmenin başlangıç ve bitiş zamanı, süresi, görüşme için kullanılan telefon bilgileri ve coğrafi konum bilgileri gibi verileri içermektedir.

İlk Derece Mahkemesi'nin kararı İlgili Kişi tarafından hukuka uygun olmayan delillere dayandığı gerekçesi ile üst yargı merciine taşınmıştır. Ancak İlgili Kişi'nin itirazı reddedilmiştir. Akabinde, İlgili Kişi kararı Estonya Yüksek Mahkemesi'ne (Riigikohus) taşımıştır. Yargılama kapsamında Estonya Yüksek Mahkemesi Adalet Divanı'na, trafik ve konum bilgilerinin saklanmasına ve yargılamada kullanılmasına ilişkin iki adet soru yöneltmiştir:

Soruşturma konusu suçun niteliğinden bağımsız olarak, soruşturma makamının verilere erişim süresinin, ilgili erişimin kişinin temel haklarına yapılan müdahalenin ciddiyetini belirlemede bir kriter teşkil edip etmeyeceği. Başka bir ifade ile, soruşturma makamının kısa süreli ve az miktarda veriye erişmiş olmasının, yalnızca ciddi nitelikli suçlarla değil, genel olarak tüm suçlarla mücadele edilmesi amacıyla kişilik haklarına müdahale edilmesini haklı kılıp kılmayacağı. Estonya Savcılığı'nın ilgili verilere erişilmesine ilişkin izin vermeye yetkili bağımsız bir otorite olup olmadığı.

Adalet Divanı, soruları Gizlilik ve Elektronik Haberleşmeye ilişkin 2002/58/ EC sayılı Direktif ("Direktif") ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ışığında inceleyerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Direktif uyarınca üye devletler haberleşme verilerinin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Şöyle ki, elektronik hizmet sağlayıcılarının trafik verilerini silmesi ya da anonimleştirmesi gerekmekte ve trafik verisi dışındaki konum bilgileri ancak anonimleştirilerek ya da ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Direktif'in 15. maddesi ile bu yükümlülüklere istisna getirilerek, üye devletlerin kişisel verilere ilişkin hakları ölçülü şekilde sınırlandıran düzenlemeler yapması mümkün kılınmıştır.

Adalet Divanı'nın değerlendirmesi

Adalet Divanı, ilk soruya ilişkin değerlendirmesinde eski kararlarına atıf yaparak trafik ve konum verilerinin ancak Direktif'in 15. maddesine uygun olarak saklanabileceğini ve genel ve ayrım gözetmeden yapılan saklama faaliyetlerinin hukuka uygun olmadığını belirtmiştir. Adalet Divanı'na göre, trafik ve konum verilerine erişim sağlanması ilgili kişilerin kişilik haklarına ağır bir müdahale teşkil edeceğinden, müdahale ancak sağlanmak istenen amaç orantılı ise hukuka uygun kabul edilebilecektir.

Karar'da, trafik ve konum verilerinin kişilerin özel hayatlarına ilişkin önemli ve kesin bilgiler içerdiğinin altı çizilmiştir. Trafik ve konum verileri ile kişilerin alışkanları, yaşadıkları yer, ziyaret ettikleri mekanlar, gündelik aktiviteleri ve sosyal ilişkilerine ilişkin bilgilerin elde edilmesi mümkündür. Bu kapsamda, kısa süreli veya sınırlı miktarda veri ile dahi kişilerin özel hayatlarına ilişkin ayrıntılı ve önemli bilgilere ulaşılabilir. İlaveten, erişim sağlanmak istenen verilerin niteliği ve bu erişim ile özel hayatın gizliliğine yönelik müdahalenin ciddiyeti ancak erişim sağlandıktan sonra anlaşılabilir. Bu nedenle, trafik ve konum verilerine erişilmesine izin vermek kişilik haklarının ihlali konusunda ciddi bir tehdit de oluşturmaktadır.

Bu değerlendirmeleri ışığında Adalet Divanı, trafik ve konum verilerine erişim sağlanmasının kişilik haklarına ağır bir müdahale teşkil edeceğini belirterek, ciddi nitelikteki suçlarla mücadele edilmesi ve kamu güvenliğine ilişkin ciddi tehditlerin önlenmesi amacıyla yapılan müdahalenin orantılı olacağına karar vermiştir. Dolayısıyla ancak bu sınırlardaki bir erişim Direktif'in 15. maddesine uygun bir müdahale olacaktır.

İkinci soru kapsamında Adalet Divanı, trafik ve konum verilerine erişim sağlanmasına ilişkin objektif kriterlere dayanan bir usulün üye devletlerce belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda, ilgili verilere erişimin bir ön denetim mekanizmasına bağlı olarak, yetkili bir mahkeme veya organ tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu denetim organı özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması ile soruşturmanın yürütülmesi arasında adil bir denge gözeterek, verilere erişim sağlanıp sağlanamayacağına karar vermelidir. Bu nedenle, ilgili organ üçüncü taraflardan bağımsız ve özgürce değerlendirmesini yapabilmelidir. Bağımsızlığın sağlanması için ise, denetime yetkili organ soruşturma sürecine dahil olmamalıdır. Sonuç olarak Adalet Divanı, soruşturmaya ilişkin ön incelemeyi gerçekleştirdiği için Estonya Savcılığı'nı verilere erişim konusunda bağımsız bir ön denetim mercii olarak kabul etmemiştir.

Türkiye'deki güncel gelişmeler

Yakın zamanda benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir karar bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 24 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/14040 sayılı kararı ile özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını değerlendirmiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin yayımladığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Karara konu olayda, başvurucu hakkında yürütülen ceza yargılamasında başvurucunun internet trafik bilgileri yasal saklama süresi olan iki yıl bittikten sonra yargılamayı yürüten mahkeme ile paylaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi saklama süresini aşan şekilde saklanan verilerin yargı mercilerine gönderilmesinin özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını ihlal edip etmediğine ilişkin değerlendirme yapmıştır. Anayasa Mahkemesi değerlendirmesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek, söz konusu ihlallerin olayın koşullarına göre kişilik haklarına yönelik bir eylem olarak nitelendirilebileceğini ifade etmiştir. Bu kapsamda ilgili eylemlerden zarar görenlerin tazminat yoluna başvurabileceğini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca tazminat yolunu tüketmeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmasını başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.

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