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Turkey: Kişisel Verilerin Koruma Kurulu'nun Yakın Zamanda Duyurduğu Dernek/vakıf/sendikalar Ve Adi Ortaklıklar Ile Ilgili Kararları Ne Anlama Geliyor?

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") peş peşe duyurulan (24-25 Haziran 2021) iki kararı Kurul'un VERBİS'e kayıt için kanuna uygun şekilde (gerçek ya da) tüzel kişilik kriterini esas almaya başlayacağını gösteriyor.

1. İktisadi işletmesi bulunan dernek, vakıf ve sendikalar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine ("VERBİS") bildirim yükümlülüğü istisnalarından çıkarıldı.

Kurul VERBİS bildirim yükümlülüğünün istisnalarına dair kararı sonucunda konuya ilişkin olarak yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak adına; dernek, vakıf ve sendikalardan kendilerine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanların söz konusu istisnadan yararlanabileceğine karar verdi.

Kararda iktisadi işletmesi olan dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS'e kaydolacağını, fakat VERBİS'e sadece iktisadi işletmeleri ile ilgili bilgi girişi yapacağını belirtildi.

Her ne kadar kararda geçmese de VERBİS'e kaydı konusunda genel kriter olan iktisadi işletmenin 50'den çok çalışan sayısı veya 25 milyon bilanço toplamının esas alınması gerektiği görüşünde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Ayrıca birden fazla iktisadi işletmesi olan dernek, vakıf ve sendikaların bu kriteri her bir iktisadi işletmesi için ayrı ayrı değerlendirmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.

Karara şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210624-9.pdf

2. İş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklıkların ortaklarından yalnızca hâlihazırda VERBİS bildirim yükümlülüğü olanların, ilgili işleme faaliyetlerine dair bilgi girişi yapmasına karar verildi.

Kurul, tüzel kişilikleri bulunmaması sebebiyle VERBİS bildirim yükümlülükleri tartışmalı olan iş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklıklar özelinde, ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda bildirim yükümlülüğü bulunanların VERBİS'e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar verdi.

Karar duyurusuna şu linkten ulaşabilirsiniz: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6989/ORTAKLIKLARIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU

3. Şimdi ne yapılmalı?

Öncelikle, ilgili iktisadi işletme ya da adi ortaklığın ortaklarının VERBİS'e zorunlu kayıt kriteri olan 50'den çok çalışan sayısı veya 25 milyon bilanço toplamını geçip geçmediğine bakılmalı. Eğer bu kriterleri karşılıyorsa tüzel kişiliği olan dernek, vakıf ve sendikalar ile adi şirket ortaklarının VERBİS'e kaydolması gerekiyor.

VERBİS'e bilgi girişi yapılırken dernek, vakıf ve sendikalar tarafından sadece ilgili iktisadi işletmeleri ile ilgili bilgi girmeli. Adi ortaklık ortakları ise kendi veri işleme süreçlerine ek olarak adi ortaklığın veri işleme süreçlerine ilişkin bilgi girişi yapmalı.

4. Daha önceden VERBİS'e kaydolmuş iktisadi işletmeler ve adi ortaklıklar ne yapacak?

Daha önceden VERBİS'e kayıt olmuş iktisadi işletmeler ya da adi ortaklıklar için ise bu kaydın düzeltilmesi gerekeceği açık.

Bunula birlikte VERBİS'in unvan ve nevi değişiklikleri yapılmasına imkan verdiği, fakat veri sorumlusunun tamamen değiştirilmesine imkan vermediğini belirtelim.

Dolayısıyla burada atılması gereken adımın, tüzel kişiliği olan dernek, vakıf ya da sendikaların VERBİS'e kaydının yapılması ve ilgili iktisadi işletmenin bilgilerinin VERBİS'e girilmesi olduğu görülüyor. Halihazırda kayıtlı iktisadi işletmelerin ise kaydı VERBİS üzerinden silinebilir.

Benzer şekilde adi ortaklık ortakları da kendi bilgi girişlerini adi ortaklığın veri işleme faaliyetlerini dikkate alarak tadil edecektir. Bu çerçevede adi ortaklığın VERBİS kaydı silinebilir.

5. Yorumumuz

Bu kararın çok önemli bir alt metni olduğu görüşündeyiz.

Bilindiği gibi, Kurul GDPR uygulamasını örnek alarak tüzel kişilik olmasa dahi veri sorumlusu kriterlerini taşıyan teşebbüsleri de veri sorumlusu olarak kabul ederek VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne tabi tutma eğilimindeydi.

Bu iki kararın temel gayesinin veri sorumlusu olma kriterinde gerçek/tüzel kişilik olmanın temel şart olarak belirlenmesi olduğu görüşündeyiz.

Bu çerçevede Kurulun bir yaklaşım değişikliğine gittiği söylenebilir.

Bu yaklaşım değişikliğinin kanuna uygun olduğu görüşündeyiz.

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