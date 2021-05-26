Kisisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), farkli sektörlerden veri sorumlularina iliskin üç yeni karar özeti yayimladi:

2020/746 sayili Karar Özeti: Islenen kisisel verilere iliskin bilgi talep etme hakkinin söz konusu veriye erisim hakkini da kapsadigini belirtmistir. Bu dogrultuda ses kaydi dökümlerinden olusan verilerin, üçüncü kisilere ait kisisel verilerin çikarilmasi veya maskelenmesi gibi önlemlerin de alinmasi suretiyle ilgili kisiye gönderilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandirilmasina hükmetmistir. Ayrica veri sorumlusunun ilgili basvurularin yöneltilebilecegi KEP adresi için gerekli düzenlemeleri yapmasi yönünde talimatlandirilmasina karar vermistir.

Islenen kisisel verilere iliskin bilgi talep etme hakkinin söz konusu veriye erisim hakkini da kapsadigini belirtmistir. Bu dogrultuda ses kaydi dökümlerinden olusan verilerin, üçüncü kisilere ait kisisel verilerin çikarilmasi veya maskelenmesi gibi önlemlerin de alinmasi suretiyle ilgili kisiye gönderilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandirilmasina hükmetmistir. Ayrica veri sorumlusunun ilgili basvurularin yöneltilebilecegi KEP adresi için gerekli düzenlemeleri yapmasi yönünde talimatlandirilmasina karar vermistir. 2020/769 sayili Karar Özeti : Sikayet konusu veri isleme faaliyetinin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu'nun (" Kanun ") yürürlüge girmesinden önceki bir dönemde gerçeklesmesi sebebiyle bu dönem için aydinlatma yükümlülügü bulunmadigini belirtmistir. Veri sorumlusu isverenin, çalisanlarina iliskin özlük dosyalarini düzenlemesi kapsamindaki veri isleme faaliyetlerinde Kanun madde 5 anlaminda kanunilik ve hukuki zorunluk gerekçelerinin bulundugunu belirtmistir.

: Sikayet konusu veri isleme faaliyetinin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu'nun (" ") yürürlüge girmesinden önceki bir dönemde gerçeklesmesi sebebiyle bu dönem için aydinlatma yükümlülügü bulunmadigini belirtmistir. Veri sorumlusu isverenin, çalisanlarina iliskin özlük dosyalarini düzenlemesi kapsamindaki veri isleme faaliyetlerinde Kanun madde 5 anlaminda kanunilik ve hukuki zorunluk gerekçelerinin bulundugunu belirtmistir. 2020/755 sayili Karar Özeti: Aidat borç bilgilerinin ev sahibinin istegi üzerine veri sorumlusu site yönetimi tarafindan paylasilmasinda 634 sayili Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22 dogrultusunda bir hakkin tesisi için zorunlu olma sartinin bulunduguna ve Kanun'a ihlal bulunmadigina karar vermistir.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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