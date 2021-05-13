Not: Kurul'un vermis oldugu bu onay, tüm veri sorumlularinca Amazon'a (AWS vb.) yapilan aktarimlara iliskin degil, Amazon'un Türkiye istiraklerinin taahhütnamede karsi taraf olarak belirttigi (kamuya açiklamamistir) kisilere yapacagi yurtdisina aktarima iliskin oldugunu hatirlatmak isteriz.

Karara göre, egitim kurumunun bir çocuga yaptirdigi CAS testi adli test ile elde edilen sonuçlarin, çocugun psikolojisine iliskin veriler barindirmasi sebebiyle, bu egitim kurumunun özel nitelikli kisisel veri isledigi degerlendirilmistir.

Bu kapsamda, KVKK söz konusu isleme faaliyeti için açik riza alinmamasini göz önüne alarak egitim kurumuna 50.000 TL idari para cezasi uygulanmasina, egitim kurumunun süreçlerini hukuka uygun hale getirilmesi ve hukuka aykiri elde edilen verilerin imha edilmesi (silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi) için talimatlandirilmasina karar vermistir.

Bu çerçevede çalisanlara ise alimda ve terfileri için yapilan kisilik envanterlerinin çalisanlarin psikolojisine iliskin veriler barindirip barindirmadigi dikkatlice degerlendirmeli, eger barindiriyorsa buna göre gerekli önlemler alinmalidir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6894/2020-255