Güncel hukuki gelismelere iliskin açiklamalarimizi asagida bilginize sunuyoruz:
- Kisisel verilerin korunmasi
- VERBIS için kayit süreleri dün besinci kez ertelenerek, tüm veri sorumlulari için son kayit tarihi 31 Aralik 2021 olarak belirlendi.
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https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU
- TEB Avral'dan sonra Amazon'un Türkiye istiraklerinin (Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Sti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Sti.) yurtdisi veri aktarimi taahhütnameleri 4 Mart 2021 tarihinde KVKK tarafindan onaylandi.
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Not: Kurul'un vermis oldugu bu onay, tüm veri sorumlularinca Amazon'a (AWS vb.) yapilan aktarimlara iliskin degil, Amazon'un Türkiye istiraklerinin taahhütnamede karsi taraf olarak belirttigi (kamuya açiklamamistir) kisilere yapacagi yurtdisina aktarima iliskin oldugunu hatirlatmak isteriz.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6898/TAAHHUTNAME-BASVURUSU-HAKKINDA-DUYURU
- KVKK, bir egitim kurumu tarafindan sikayetçinin çocuklarina CAS testi yapilmasi ve bunun çocugun psikolojisine iliskin veriler barindirmasi sebebiyle özel nitelikli kisisel verilerinin hukuka aykiri olarak islenmesi nedeniyle ceza verdi.
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Karara göre, egitim kurumunun bir çocuga yaptirdigi CAS testi adli test ile elde edilen sonuçlarin, çocugun psikolojisine iliskin veriler barindirmasi sebebiyle, bu egitim kurumunun özel nitelikli kisisel veri isledigi degerlendirilmistir.
Bu kapsamda, KVKK söz konusu isleme faaliyeti için açik riza alinmamasini göz önüne alarak egitim kurumuna 50.000 TL idari para cezasi uygulanmasina, egitim kurumunun süreçlerini hukuka uygun hale getirilmesi ve hukuka aykiri elde edilen verilerin imha edilmesi (silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi) için talimatlandirilmasina karar vermistir.
Bu çerçevede çalisanlara ise alimda ve terfileri için yapilan kisilik envanterlerinin çalisanlarin psikolojisine iliskin veriler barindirip barindirmadigi dikkatlice degerlendirmeli, eger barindiriyorsa buna göre gerekli önlemler alinmalidir.
- Google arka planda konum (lokasyon) verisine erisen mobil uygulamalarin yayincilarinin 29 Mart 2021 tarihine kadar belli sartlari yerine getirmesi gerektigini duyurdu.
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Google tarafindan yayinlanan duyuruya göre, Google Play'de yer alan veya bundan sonra yer alacak mobil uygulamalardan arka planda konuma erisenlerin belli sartlari tasimasi, bu mobil uygulamalari yayinlayanlarin bazi onay süreçlerini yürütmesi ve aydinlatma metinlerini güncellemesi gerekmektedir. Google tarafindan belirttigimiz hususlarin aranmaya baslayacagi tarih halihazirda Google Play'de bulunan mobil uygulamalar için 29 Mart 2021 tarihidir.
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9799150?hl=tr
- Diger hukuki konular
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- Uzaktan Çalisma Yönetmeligi 10 Mart 2021 tarihinde yayimlandi.
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Yayimlanan yönetmelikte, uzaktan çalismanin genel kosullari düzenlenmistir. Bu kosullarla birlikte, isverenlere kisisel verilerin korunmasi konusunda birtakim yükümlülükler de yüklenmistir.
Buna yönetmeligin kisisel verilerin korunmasina iliskin hükümlerine göre isverenler:
- isyerine ve yaptigi ise dair verilerin korunmasi ve paylasimina iliskin isletme kurallari ve ilgili mevzuat hakkinda çalisanlari bilgilendirmekle,
- bu verilerin korunmasina yönelik gerekli tedbirleri almakla ve
- korunmasi gereken verinin tanim ve kapsamini yazili olarak yapilmasi gereken uzaktan çalisma sözlesmesinde belirlemekle yükümlü tutulmustur.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm
- Isten çikarma yasagi ve ücretsiz izne çikarmaya iliskin süreler 17 Mayis 2021 tarihine kadar uzatildi.
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9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan 3592 sayili Cumhurbaskani Karari uyarinca isten çikarma yasagi ve isverenin tek tarafli ücretsiz izne çikarma hakki 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatilmistir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf
- Genel Ürün Güvenligi Yönetmeligi 11 Mart 2021 tarihinde yayimlandi.
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Yayinlanan yönetmelikle, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanimina hazir edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamis olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir kosullarda tüketici tarafindan kullanilabilecek ürünlerin güvenli olmasinin saglanmasi ve bu alanda yetkili kuruluslarin görevleri ile üreticilerin ve dagiticilarin yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210311-18.htm
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