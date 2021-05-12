1. Kisisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu öncesindeki dönemde toplanan kisisel veriler için, ilgili kisiyi aydinlatmanin pratik olarak mümkün olmadigi hallerde geriye dönük aydinlatmanin gerekli olmadigi yönünde karar verdi

Yayinlanan karar özetinde Kurul, Kanun yürürlüge girmeden önce toplanan ve Kanun yürürlüge girdigi esnada veri sorumlusu ile aktif bir hukuki iliski içerisinde olmayan ilgili kisilerin verileri açisindan yaptigi degerlendirmede; aydinlatmanin pratikte mümkün olmadigini ve bu dogrultuda aydinlatma gerçeklestirilmemesinin mevzuata aykirilik olarak degerlendirilmeyecegini tespit etmistir.

2. Kurul, çalisan saglik verilerinin islenmesine iliskin piyasadaki yaygin yaklasimi teyit etti

Kanun'un saglik verilerinin islenmesine iliskin belirledigi kosullarin sinirli olmasi ve çalisanlarin açik rizalarinin geçerliligi etrafindaki tartismalar sebebiyle bu konu uzun süredir gri alanda yer almaktaydi. Bununla birlikte uyum süreçlerini tamamlayan pek çok veri sorumlusu, çalisanlarin saglik verileri açisindan Kurul'un kararinda tartisilan metodu izlemekteydi. Piyasadaki yaygin uygulamanin mevzuata uygunlugu, bu karar özeti ile teyit edilmis oldu. Ancak karardaki bu tespitin söz konusu saglik verilerine yalnizca isyeri hekiminin erisebilecegi kabulüyle yapildigini da vurgulamak gerekir.

3. Yemeksepeti sistemlerindeki kisisel veri güvenligi ihlalini Kurul'a bildirdi

4. Sosyal medya uygulamasi Clubhouse'un da siber saldiri kurbani oldugu iddia edildi

Uluslararasi siber güvenlik arastirma sitesi Cybernews'un yayinladigi habere göre, Clubhouse yaklasik 1.3 milyon kullanicinin verisini sizdirdi. Habere göre sizdirilan kisisel veriler internet üzerinde 'hacker'larin kullandigi bir forumda yayinlandi. Clubhouse ise Twitter hesabindan yayinladigi açiklama ile söz konusu verilerin herkese açik profillerden API araciligiyla alinan veriler oldugunu, herhangi bir sizinti ya da ihlal gerçeklesmedigini belirtti.

5. Kisisel verilerin lokalizasyonuyla ilgili hükümler de içeren "Elektrikli Skuter Yönetmeligi" 14 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayimlandi ve yürürlüge girdi

Son yillarda dakika/saat basi ödeme ile kiralanarak kullanilmasi modeli yayginlasan elektrikli scooterlar, çesitli bakanliklarin ortak düzenlemesi ile "E-Skuter" olarak tanimlanarak mevzuatta kendine yer buldu. Yönetmelik temel olarak e-skuterlere iliskin ticari faaliyetleri düzenlemeyi amaçliyor. Söz konusu ticari faaliyetler yönetmelik ile birlikte "paylasimli e-skuter isletmeciligi" olarak tanimlandi.

Yönetmelik uyarinca sürücülerin e-skuterleri tek elle kullanmasi veya e-skuter üzerinde akrobatik hareketler gerçeklestirmesi yasaklandi. Ayrica yönetmeligin hukuki anlamda dikkat çeken hükümlerinden biri de siki sekilde regüle edilmis alanlarda (bankacilik, sermaye piyasasi vb.) gördügümüz 'veri lokalizasyonu' ilkesini e-skuter isletmeciligi için de getirmesi. Yönetmelik uyarinca "paylasimli e-skuter isletmeciligi" faaliyeti gerçeklestirmek isteyen kisilerin Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ("Bakanlik") nezdinde yetki belgesi almasi gerekecek. Söz konusu yetki belgesini almak için isletmecilerin faaliyetlere iliskin verilerin tutulacagi veri tabaninin saklanacagi sunuculari Türkiye Cumhuriyeti sinirlari içerisinde barindirmasi ve Bakanligin erisimine açik tutmasi gerekiyor. Ayrica yönetmelik Bakanliga bu verileri "gerekli oldugu hallerde" diger kamu kurumlariyla paylasma yönünde bir yetki de tanimaktadir.

Yönetmeligin tam metnine linkten ulasabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm