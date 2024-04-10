Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ("HAGB") hususunda; Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle yeni değişikliklerle birlikte, bir sanık hakkında HAGB hükmü verilse dahi müsadereye ilişkin hükümlerin sonuç doğuracağı belirtilmiştir. Ayrıca sanığın kabul etmemesi halinde HAGB kararı verilemeyeceği hükmü yeni düzenlemelerle birlikte kaldırılmıştır. Madde metninde en önemli değişiklik ise HAGB müessesesine karşı yeni düzenlemeden önce hukuki çare olarak itiraz yoluna gidilebiliyorken artık 8. Yargı paketiyle şartları varsa İstinaf/ Temyiz kanun yoluna da gidilebilecektir. Aynı şekilde ilk derece mahkemesi sıfatıyla İstinaf/Yargıtay tarafından HAGB kararı verildiğinde bu karar doğrudan Temyiz edilebilecektir. Son olarak, denetim süresi içinde kasıtlı bir suçun işlenmesi yahut yükümlülüklere uygun davranılmaması sebebiyle kurulan hükme karşı ise itiraz yoluna gidilebilecektir. Açıklanan bu hususların Ceza Muhakemesi Kanununa yansıması ise şu şekildedir;

7499 Sayılı Kanun Öncesi m. 231 Hükmün Açıklanması Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. (6) (...) c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir. Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. (7), (8), (9), (10) """ (11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir. (12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz mercii, karar ve hükmü inceler; usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde, gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldırır ve gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine gönderir.