Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7499 sayılı Kanun'un. 11. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Silahlı Örgüt" başlıklı 314. Maddesine eklenmiş olan (3) numaralı fıkrasına ilişkindir.

Değişiklik öncesinde Türk Ceza Kanunu'nun 314. Maddesinde düzenlenmiş olan "Silahlı Örgüt" suçunun yaptırımları Türk Ceza Kanunu'nun 220. Maddesine yapılan atıf kapsamında belirlenmekteydi.

Anayasa Mahkemesi tarafından ise bahsi geçen hükümde "örgüt adına işlenen suç" kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişki somut bir ayrımın yapılamadığını, mahiyetine ve boyutuna bakılmadan herhangi bir suçun örgüt adına işlenmesi durumunda kişilerin örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasının kanunilik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtilerek 26.10.2023 tarih, 2023/132 Esas ve 2023/183 Karar sayılı kararı ile hükmün iptaline karar verilmiştir.

AYM'nin iptal kararı neticesinde getirilen yeni düzenleme ile birlikte anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında yer alan silahlı örgütlere üyeliği bulunmasa dahi bahsi geçen silahlı örgütlere yardım amacıyla suç işleyen kişiler hakkında hükmedilecek cezalar diğer silahlı örgütlere üye olma suçundan farklı bir yaptırıma bağlanmıştır. Düzenleme uyarınca bir kişinin anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında yer alan silahlı örgütlere yardım amacıyla suç işlemesi halinde, işlenen suçun cezasına ek olmak üzere artık beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Bununla beraber 7499 Sayılı Kanun'un 4. Maddesi ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/5. Maddesi kapsamında da bahsi geçen değişikliğe uyum sağlanması adına değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik kapsamında terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına kanun metninde sayılı katalog suçların işlenmesi halinde de artık Türk Ceza Kanunu'nun 314/3. Maddesi kapsamında 5 yıldan 10 yıla hapis cezasına hükmedilecektir.

İşbu düzenlemeler Resmî Gazete' de yayım tarihi olan 12.03.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

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