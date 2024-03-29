Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7499 sayılı Kanun'un. 10. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220. Maddesinde düzenlenmiş olan "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun evvelce iptal edilen (6) numaralı fıkrasının yeniden düzenlenmesine ilişkindir.

Bilindiği üzere eski düzenlemede suç işleme amacıyla kurulan silahlı bir örgüte üye olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleyen kişinin yaptırımı, (6) numaralı fıkra da suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma suçunun düzenlendiği (2) numaralı fıkraya atıf yapılmak suretiyle düzenlenmekteydi.

Geçtiğimiz aylarda ise Anayasa Mahkemesi ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220. Maddesinin (6) numaralı fıkrasında geçen "örgüt adına işlenen suç" kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişki somut bir ayrımın yapılamadığını, mahiyetine ve boyutuna bakılmadan herhangi bir suçun örgüt adına işlenmesi durumunda kişilerin örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasının kanunilik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğunu belirterek 26.10.2023 tarihli 2023/132 Esas; 2023/183 sayılı kararı ile bahsi geçen hükmü iptal etmiştir.

İptal edilen hükmü müteakip getirilen yeni düzenlemede, eski düzenlenmede olduğu gibi başka bir suça atıf yapılmamış olup doğrudan müeyyide gösterilmiştir. Bu kapsamda yeni düzenlemeyle artık silahlı bir örgüte üye olmasa dahi örgüt adına suç işlemekten yargılanan kişi iki yıl altı aydan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Ayrıca düzenlemenin devam eden son cümlesiyle cezanın belirlenmesinde takdiri indirim yetkisi de getirilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda işlenen suçun niteliğine göre verilecek cezanın, yarısına kadar indirilebilmesi söz konu olabilecektir.

İşbu düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih olan 12.03.2024 tarihi itibarıyla yürürlük kazanmıştır.

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