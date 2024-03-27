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Turkey: Sorgusu Yapılmamış Kaçak Saniklar Hakkında Mahkûmiyet Ve Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararına Hükmedilemeyecek

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Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7499 sayılı Kanun'un. 16. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247. Maddesinin evvelce iptal edilen (3) numaralı fıkrasının yeniden düzenlenmesine ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247/3. Maddesinde “Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez.” şeklinde hüküm altına alınmış olan yasa hükmünün 22.03.2023 tarihinde iptaline karar verilmiştir.

İptal kararı öncesinde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247/3. Maddesinin lafzı uyarınca hakkında kaçak kararı bulunan sanıklar hakkında kovuşturma yürütülebilmekte ancak sorgusu yapılmadığı takdirde haklarında mahkûmiyet kararı verilmesinin önüne geçilmekteydi. Hüküm bu haliyle kaçak sanıklar hakkında kovuşturma işlemleri yürütülmesinin ve haklarında suçun işlenmiş olduğunu orta koyan diğer hükümlerin kurulmasını engelleyememekte dolayısıyla savunma hakkının kısıtlanmasıyla adil yargılanma hakkının ve lekelenmeme hakkının ihlaline sebebiyet vermekteydi.

Yeni değişiklik neticesinde 7499 sayılı Kanun'un 16. Maddesi ile tekrar düzenlenen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca kaçak sanığın daha önce sorgusu yapılmamış ise hakkında mahkûmiyet kararına ek olarak artık ceza verilmesine yer olmadığı kararına da hükmedilemeyeceği düzenlenmiştir.

İşbu düzenleme 7499 Sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 12.03.2024 tarihi itibarıyla yürürlük kazanmıştır.

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