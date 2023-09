ARTICLE

8. Dosya kapsamina göre, ... Cumhuriyet Bassavciliginca du?zenlenen 04/11/2019 tarihli iddianamenin ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/11/2019 tarihli karariyla, "Her ne kadar su?phelinin savunmasinin alinmamasi iade sebebi olmasa da su?pheli ...'in savunmasi alinmamis, deliller toplanmamistir. Söyle ki; su?phelilerden ....'in savunmasi alinmis, ... savunmasinda "... .com isimli sitenin sahibi oldugunu, 13 yildir bu isi yaptigi, ...in alt bayisi oldugunu, ...in 174,20 TL lik faturanin ödenmesi için siparis geçildigi, entegrasyon araciligi ile ... .net isimli siteye yönlendirdigini, sitenin sahibininde ... oldugunu " belirtmis, ... .com isimli sitenin sahibinin kim oldugunun arastirilmadigi, ...'in alt bayisi oldugunun tespitinin alt bayilik sözlesmesi ile yapilmadigi, ... net isimli sitenin sahibinin ... olduguna dair tespitin yapilmadigi, yine B.'in belirttigi sekilde entegrasyonun gerçeklesip gerçeklesmedigi ile ilgili Siber Suçlarla Mu?cadele Emniyet Mu?du?rlu?gu?nu?n raporunun olmadigi, delillerin toplanmadigi, sadece su?pheli B.'in beyani ile iddianame du?zenlendiginden" bahisle iddianamenin iadesine karar verilmesine mu?teakip, Cumhuriyet Savciligi tarafindan bu iade karari u?zerine su?pheli hakkinda daha önce de dosya arasinda yer alan bilgilere göre hakkinda baska bir suçtan dolayi yakalama karari bulundugu, yeniden yapilan arastirma sonucunda da su?phelinin bulunamadigi, belirtilen tanigin ise önceden beyani alinmasina karsin yeniden beyani alinarak, Siber Suçlarla Sube Mu?du?rlu?gu?nden de rapor tanzim edildikten sonra du?zenlenen 25/02/2020 tarihli iddianamenin, bu kez de ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04/03/2020 tarihli karariyla "... Cumhuriyet Bassavciliginin yaptigi arastirmalar neticesinde alt bayilik sözlesmesine yine ulasilamadigi, ....'in beyaninda alt bayilik sözlesmesinin sanal oldugu, fiziki olarak elinde bulunmadigi belirtildiginden halen sadece...'in beyani disinda bir delil olmadigi, ....com ve ...net isimli sitelerin sahibinin kim oldugu ile ilgili ... Valiligi Il Emniyet Mu?du?rlu?gu? Siber Suçlarla Mu?cadele Sube Mu?du?rlu?gu?nden Arastirma Raporu alinsa da, raporda sitelerin tespitine ulasilamadigi ve site sahiplerinin kim oldugunun bilinemeyecegi, yine entegrasyonun gerçeklesip gerçeklesmedigi ile ilgili de raporda tespitin yapilamadiginin belirtildigi, halen tanik...'in beyani disinda delil olmadigi, tanik B. ile su?pheli arasinda bahsi geçen faturayi hangisinin hangi sekilde belirtilen kredi kartindan çektigi ile ilgili olayin örgu?su?nde menfaat çatismasi da bulundugundan, yerlesik Yargitay Kararlarina göre baskaca somut delil olmadiginda su?phelinin savunmasi alinmadan iddianame du?zenlenemeyeceginden" gerekçesiyle tekrar iddianamenin iadesine karar verildiginin anlasildigi, sanigin yakalanip ifadesinin alinabilmesi için makul arastirmanin yapildigi ancak somut olayda tanigin su?pheye dayali anlatimi disinda Emniyet Mu?du?rlu?gu?'nce herhangi bir maddi delile ulasilabilmenin teknik olarak mu?mku?n olmadigi seklindeki tespit ve degerlendirmesi karsisinda; iddianamenin iadesi kararinin yerinde oldugu ve itirazin reddine dair ... 1. Agir Ceza Mahkemesinden verilip kesinlesen 17/03/2020 tarih ve 2020/171 Degisik Is sayili kararin yerinde olmasindan dolayi kanun yararina bozma isteminin REDDINE, 08/12/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi." Yargitay 2. Ceza Dairesi'nin 08.12.2020 tarih ve 2020/22300 E. ve 2020/14834 K. sayili karari (www.kazanci.com.tr, Erisim Tarihi: 24.01.2022)

