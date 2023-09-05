Av. Mustafa Tirtir1

Ekonomik suçlarda ya da beyaz yaka suçlarinda magdur ya da müstekinin gerek telefonla yapilan konusmalari gerekse yüz yüze yapilan konusmalari kaydettigi ve bu dinleme kayitlarini adli makamlara teslim ettigi görülmektedir. Çalismamizda bu konuda ortaya çikan farkli fikirlere temas edilecek ve söz konusu kayitlarin hukuka aykiri olup olmadigi hususu degerlendirilmeye çalisilacaktir.

Müstekinin yaptigi kaydin hukuka uygun oldugunu belirten görüsler :

Yargitayimiz, telefonla islenen tehdit ve hakaret gibi suçlarin içeriginin tespitinin, konusmakla tükenmis olmasi sebebiyle imkânsiz oldugunu, müstekinin beyanina dayali olarak mahkumiyet verilemeyecegini belirtmektedir. Bu sebeple hakaret ve tehdit gibi suçlar yönünden elde soyut müsteki beyani disinda bir delil olmamasi durumunda sorusturmalar, Kovusturmaya Yer Olmadigi Karari ile sonuçlanmaktadir.

Tehdit, hakaret, cinsel taciz, kisilerin huzur ve sükûnunu bozma gibi suçlar genellikle telefonla islenmekte, bu tür suçlarin CMK'nin 135/8. maddesinde yazili katalog suçlardan olmamasi sebebiyle dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin degerlendirilmesi yoluyla delil elde edilememektedir.

Ancak TCK'nin 105. maddesindeki cinsel taciz suçunda iddianin dogru olma ihtimali üzerinde durulmakta, müstekinin iftira atmasi ya da yalan söylemesi için bir sebep bulunmadigi durumlarda kimi zaman beraat Karari verilirken, kimi zaman da mahkumiyet kararlari verilebilmektedir.

Bu tür durumlarda, magdura karsi bir suç islenirken, magdurun bunun tek delilini elde etmek amaciyla konusmalari kayda almasi halinde bu kaydin TCK'nin 133. maddesince suç teskil etme ihtimali de bulunmaktadir.

TCK'nin 133. maddesinin gerekçesinde, ".... Bu bakimdan örnegin kisiler arasindaki telefon konusmalarina iliskin kayitlarin, savcilik veya mahkemeye verilmesi, durusmada açik bir sekilde dinlenmesi veya okunmasi hâlinde suç olusmaz. Buna karsilik, henüz sorusturma asamasinda iken, kisiler arasindaki konusma içeriklerinin, hukuka uygun bir sekilde kayda alinmis olsalar bile, örnegin televizyonlarda veya gazetelerde yayinlanmasi hâlinde, bu suç olusacaktir" seklinde bir husus yer almaktadir2.

Mesru müdafaa ile ilgili Dönmezer – Erman, saldiriya ugrayan bir kimsenin baska türlü hareket imkânsizligi içinde bulunmasi gerektigini ve savunmanin zorunluluk olmasi gerektigini ifade etmistir3. Burada bir zorunluluktan bahsetmek mümkün olmadigi için konuyu mesru müdafaa kapsaminda degerlendirmek mümkün görünmemektedir.

Zafer, kisinin zorda kalma durumunun söz konusu olmasi sebebiyle, tehdide konu hakkini korumak ve failin yakalanmasini saglamak amaciyla, arayan kisinin sesini kaydedebilecegini belirtmektedir4.

Ayni görüste olan Sen, hakaret, tehdit, santaj suçlarina muhatap olan ve o an konusmalari kayit altina alan magdurun konusmalari kaydetmesi halinin mesru müdafaa olacagini belirtmistir. Ancak yazar, magdurun süpheliyi tahrik ederek kendisine karsi hakaret, tehdit suçlarinin islenmesini saglamasi halinde yapilan kaydin hukuka aykiri oldugunu beyan etmektedir5.

Içel, kamusal haklara yönelik saldirilarin mesru müdafaa kapsamina girmedigini, korunan hakkin bireysel niteliginin bulunmasi gerektigini ifade etmistir. Içel'e göre saldiri ile savunma orantili olmali ve sadece gerekli olan hareketler yapilmalidir6. Dolayisiyla bu konuda mesru müdafaa söz konusu olamaz.

Kaymaz, kendisine karsi suç islenen magdurun yaptigi kayit nedeniyle suç teskil eden bir durumun bulunmadigini belirtmektedir7.

Saglam, bir suça maruz kalan magdurun mesru müdafaa amaciyla bant/ses kaydi yapabilecegini, gizli dinleme hususunda çatisan iki degerden birinin maddi gerçege ulasma amaci oldugunu, ikincisinin haberlesme hürriyetini korumak oldugunu, suçluyu hukuk düzeninin korumayacagini belirtmektedir8.

Keklik, bu yolla herhangi bir saldiri defedilemeyeceginden kayda alma eyleminin mesru müdafaa olamayacagini, kayda alma eyleminin kayda alanin üstün yararina dayanan hak arama özgürlügü kapsaminda oldugunu belirtmistir9.

Magdurun kendisine karsi islenen bir suçu ortaya çikarmak amaciyla telefonla yapilan konusmalari kaydetmesi halinde kisinin kendisine karsi yapilan haksiz ve suç teskil eden harekete karsi delil toplama niteliginde bir eylemde bulundugu, konusmalari karsi tarafin rizasi olmadan kayda alma kastinin olmadigi ve dolayisiyla bu kayitlarin hukuka aykiri olmadigi ifade edilmektedir10.

Müstekinin yaptigi kaydin hukuka aykiri oldugunu belirten görüsler :

Kunter, özel sahislar tarafindan toplanan deliller arasinda en fazla yer alan delilin gizlice yapilan bant kayitlari oldugunu, hukuka aykiri delilin bir kamu görevlisi ya da sivil bir kisi tarafindan elde edilmesi arasinda farkin bulunmadigini beyan etmistir11.

Yildiz, bant kayitlarinin hiçbir tereddüde yer birakmayacak sekilde saglamliginin saptanmasi gerektigini, bant kayitlari üzerinde tahrifat olmamasi, seslerin sirasinin degistirilmemesi halinde delil olabilecegini belirtmistir. Yildiz, günümüzde bilgisayarda ses üretiminin mümkün oldugunu, tahrifatin teknik olarak saptanmasinin mümkün olmadigini ifade etmektedir12.

Akyürek, aleyhine suç islenen kisinin mesru müdafaa gerekçesi ile yaptigi kaydin hukuka aykiri oldugunu, delil toplamanin vatandasin görevi olmadigini, delil toplama görevinin vatandasa devredilemeyecegini, herkesin özel hayatinin gizliligine saygi gösterilmesi gerektigini belirtmistir13.

Yildiz, magdurun faili hile ile ikna ederek konusturmasi ve bunu bant kaydi yapmasi halinde -örnegin faili konusturup bunun gizli kalacagini beyan ederek kayit etmesi durumunda- bu kaydin hukuka aykiri olacagini, mahkemeye iletilmesi halinde bile sonucun degismeyecegini belirtmistir14.

Yurtcan, Ceza yargilamasinda belge delilinin ispat araci oldugunu, bant kayitlarinda bu niteligin söz konusu olmadigini, bant kayitlarinin ceza yargilamasinda sinirli bir ispat gücüne sahip oldugunu, kisinin özel hayatinin gizliliginin ihlal edildigi durumlarda ise delil olamayacagini belirtmektedir15.

Toroslu ve Feyzioglu, ses tespit eden kayitlarin üzerinde kolay degisiklik yapilabilecegini, ses bantlarinin sinirli ispat gücüne sahip oldugunu, özel hayatin gizliliginin ihlal edildigi durumlarda ses kaydinin hukuka aykiri oldugunu ifade etmistir16.

Yildiz'a göre ise, ses ve görüntü kayitlarinin sahte olarak tanzim edilme ihtimalleri bulunmaktadir17. Sahtelik ihtimali yaninda hukuka aykiri elde edilmis olmalari durumunda da ceza muhakemesinde kullanilmalari hiçbir biçimde mümkün degildir18.

Öztürk, usulüne uygun doldurulmus, muhafaza altina alinmis ve mahkemeye sunulmus bulunan ses ve görüntü bantlarinin delil olabilecegini belirtmistir. Ancak yazar, bu ses ve görüntü bantlarindaki tespitlerin tek basina mahkûmiyet karari verilmesi için yeterli olmayacagini da ifade etmistir19.

Yildiz, sorusturma ve kovusturma organlarinin ispat yasaklarina takilmamak için özel kisiler kullanmalari halinde bunlar tarafindan elde edilen delillerin de muhakemede kullanilmamasi gerektigini, ancak böyle bir yönlendirme olmaksizin sorusturma ve kovusturma organlarinin ulasamadigi delillerin, özel kisiler tarafindan elde edilmesi halinde kullanilmasi gerektigini belirmektedir20.

Konusmanin taraflarindan biri önceden dinlemeye riza gösterirse fiil hukuka uygun hale gelecektir21.

Yargitay Kararlari:

Yargitay 9. Ceza Dairesi 05.10.1984 tarih, 1984/1835 E. 1984/2346 K. sayili kararinda, teyp kayitlarinin tek basina delil vasfina haiz olamayacagini, suçun sübutu ile ilgili banttan baska delil bulunmamasi sebebiyle, bu kayitlarin mahkumiyet için yeterli olamayacagini belirtmistir22. Yargitayimiz, verdigi bu kararda bant kaydinin delil gücünü tamamen reddetmemekte, sadece bunlarin tek basina yetersiz oldugunu ileri sürmektedir23

Yargitay baska bir kararinda, katilanin sanik ile konusmasi sirasinda gizlice yaptigi ses kaydinin hukuka aykiri delil niteliginde oldugunu belirtmistir24. Yargitay baska bir kararinda ise, üniversite ögretim üyesinin yalnizca kendisi tarafindan kullanilan ögretim üyesi odasina kendi istegiyle yerlestirilen güvenlik kamerasi görüntülerinin TCK'nin 26/1. maddesinde düzenlenen hakkin kullanilmasi hukuk uygunluk nedenlerinden oldugunu belirtmistir25.

Yargitay Ceza Genel Kurulu, 21.06.2011 tarihli bir kararinda26 ise, görüs degistirerek, katilanin sanikla ayni ortamda ve cep telefonu ile yaptiklari görüsmeleri kayda almasini hukuka uygun kabul etmis ve verilen karari onamistir. Yargitay Ceza Genel Kurulu 2012/1270 E. 2013/248 K. sayili kararinda ise ayni sekilde "Kisinin kendisine karsi islenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanit elde etme olanaginin bulunmadigi ve yetkili makamlara basvurma imkaninin olmadigi ani gelisen durumlarda karsi tarafla yaptigi konusmalari kayda almasi halinin hukuka uygun oldugunun kabulünün zorunlu oldugunu" ifade etmistir. Bu karara göre aksi takdirde kanitlarin kaybolmasi ve bir daha elde edilememesi söz konusudur. Yargitay 12. Ceza Dairesi verdigi bir kararinda, kisilerin kendilerine karsi islenen suçlarla ilgili delil toplayabilecegini, kanunun özel hayati ve konusu suç teskil eden olaylara karsi kisileri korudugunu belirtmektedir27.

Yargitay 12. Ceza Dairesi 2014/882 E. 2014/17766 K. sayili baska bir kararinda "sanigin, katilanin tefecilik suçunu isledigine ve kendisinin de bu suçun magduru olduguna iliskin iddiasini ispatlama ve kaybolma olasiligi bulunan delilin muhafazasini saglama amacini tasiyan eyleminde, hukuka aykirilik bilinciyle hareket ettiginin kabul edilemeyecegini" ifade etmistir. Buna benzer kararlarda, kisinin bir daha kanit elde etme olanaginin bulunmadigi ve yetkili makamlara basvurma imkaninin olmadigi, ani gelisen durumlarda karsi tarafla yaptigi konusmalarin kayda alinmasi halinde kaydin hukuka uygun oldugu belirtilmistir28

Yine Yargitay 18. Ceza Dairesi, 2015/7519 E. 2015/9311 K.; 2015/416 E. 2015/707 K.; 2016/78 E.; 2018/10189 K.; 2016/16442 E. 2019/1966 K.; 2015/7668 E. 2015/3120 K. gibi benzer mahiyette pek çok kararinda telefonda hakaret veya tehdit içeren sözlerin kaydedilmesi sonucu elde edilen ses kaydini, "hakaret eylemine yönelik baskaca kanit elde etmesine imkan bulunmamasi" nedeniyle hukuka uygun bulmustur.

Yargitay 4. Ceza Dairesi tamamen ayni ifadeleri tasiyan 2020/10881 E. 2021/5711 K.; 2020/24616 E. 2021/3692 K.; 2019/7362 E. 2021/29568 K. sayili kararlarinda hakaret, tehdit, santaj gibi suçlarda ani gelisen olaylarda ve baska türlü delil elde etme olanagi bulunmayan hallerde alinan ses kayitlarini hukuka uygun bulmustur.

Görüldügü gibi Yargitay'in farkli ceza daireleri, farkli suçlara iliskin vermis oldugu pek çok kararinda benzer gerekçelerle gizlice yapilan ses kayitlarini hukuka uygun bulmaktadir. Yukarida bahsedilen iki Ceza Genel Kurulu kararindan sonra bu görüsün Yargitay Ceza Dairelerince benimsendigi görülmektedir. Farkli mahiyette bir karara rastlanmamaktadir.

Yargitay'in gizlice alinan bir ses kaydini hukuka uygun olarak kabul edebilmesi için temel alinan kriterleri özetleyecek olursak;

Öncelikle yapilan kayit, kisinin kendi sahsina veya yakinlarina yönelen bir haksiz fiili belgelendirmeye yönelik olmalidir. Bu haksiz fiil aniden gelismelidir. Planlanarak veya karsi tarafi tahrik etmek suretiyle delil elde amaciyla alinan kayitlar hukuka aykiri delil niteligindedir. Diger bir sart ise, kisinin o sirada kolluk kuvvetlerine basvurma imkâni bulunmamasidir. Son olarak kayit yapilmadigi takdirde suçun ispati çok zor veya olanaksiz olmalidir. Bu kosullarin ayni anda ortaya çikmasi halinde kayit yapan kisi elindeki dijital delili adli mercilere teslim ederse hukuka aykiri bir durum olusmayacaktir. Ancak bu kayitlar adli makamlar disinda ve sikayet hakkinin kapsami asilarak, sözgelimi sosyal medyaya servis edildigi halde yine TCK'da belirtilen suçlar olusacaktir.

AIHM Kararlari:

AIHM, Schenk/Isviçre kararinda, telefon konusmasinin özel kisi tarafindan yapilan kaydinin delil olarak kullanilmasini, durusma sirasinda savunma hakki verildigi için Sözlesme'nin 6. maddesine aykiri bulmamistir29.

AIHM, Khan/Birlesik Krallik kararinda, Schenk/Isviçre kararina da atif yaparak basvurucunun ses kaydinin gerçegi yansitip yansitmadigina yönelik itiraz etme olanagina sahip oldugunu, yargilamanin bir bütün olarak adil yargilanma hakkini ihlal edip etmedigine odaklanilmasi gerektigini ifade ederek kaydin gerçekligine yönelik bir itirazda bulunmayan basvurucunun Sözlesme'nin 6. maddesinde düzenlenen hakkinin ihlal edilmedigine karar vermistir30.

Anayasa Mahkemesi Kararlari:

Anayasa Mahkemesi bant kayitlarinin tek basina delil olamayacagini 1971 tarihinde verdigi kararinda açikça ortaya koymustur31. Anayasa Mahkemesi'nin 2001 yilinda verdigi kararda ise iddianamede yer alan ve partinin genel baskani ile TBMM baskanvekili arasindaki konusma üçüncü kisiler tarafindan kayda alinmis, bu tutanaklar mevzuata uygun olmadigi için hukuka aykiri delil olarak kabul edilmis ve hükme esas alinmamasina oyçoklugu ile karar verilmistir32 Yine Anayasa Mahkemesi riza disi alinan bir ses kaydina iliskin olarak Alper Erarslan kararinda, çatisma hâlindeki menfaatlerin adil biçimde dengelenmesi çabasina girilmedigini ifade etmis, "delil elde etme amacina kesin sekilde üstünlük veren yaklasimlarin kategorik olarak böylesi saldirilarin hukuk karsisinda himaye edilmesine neden olacagi ve anayasal düzeyde teminat altinda olan kisisel verileri ve özel hayat alanini korumasiz birakacagi" gerekçesiyle basvurucunun kisisel verilerin korunmasini isteme hakkinin ihlal edildigine karar vermistir33.

Sonuç :

Kanaatimizce müsteki ya da magdurun cep telefonu ile yapilan görüsmeleri kayda almasi ya da ayni ortamda yapilan konusmalari kayda almasi hukuka aykirilik teskil edecektir. Zira CMK'nin 135. maddesinde iletisimin dinlenmesi ve kayda alinmasi belirli sartlara baglanmistir. Bu sartlar ancak adli makamlar tarafindan yerine getirilebilir. Magdur ya da müstekinin CMK'nin 135. maddesindeki sartlar dikkate alinmaksizin, üstelik katalog disindaki suçtan dolayi dinleme ve kayit yapmasi hukuka aykiri olacaktir.

Yasa koyucu haberlesme hürriyetine agir müdahale niteliginde olan telekomünikasyon yoluyla yapilan iletisimin denetlenmesini bazi siki sartlara baglamissa, bu sartlar dikkate alinmaksizin yapilan dinleme ve kayitlar hukuka aykiri olacaktir.

Diger yandan kendisine karsi islenen bir suçun delili olarak mahkemeye sunmak üzere ya da kendisini savunmak amaciyla yapilan kayit ile suçun unsurlarinin olusmayacagi düsüncesindeyiz. Zira ortada hukuka aykiri bir hareket tarzindan ya da suç isleme iradesinden bahsetmek mümkün degildir.

1. Istanbul Barosu Avukati.

2. Madde gerekçesinden.

3. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kisim c. II, Yeniden Gözden Geçirilmis Onuncu Basi, Beta Yayinevi: Istanbul 1994, s. 115.

4. Hamide Zafer, Özel Hayatin ve Hayatin Gizli Alaninin Ceza Hukukuyla Korunmasi, (TCK m.132-134), Beta Yayinevi, s. 111.

5. Ersan Sen, Türk Hukukunda Telefon Dinleme Gizli sorusturmaci X Muhbir, Ankara: Seçkin Yayinevi, 2013., s.124. Karsit görüs için Bkz. Fatih Birtek, Haberlesmenin Gizliligini Ihlal Suçlari, Ankara:2013, s. 232.

6. Kayihan Içel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayinevi: Istanbul 2014, s. 316-323. Benzer görüs için Ali Kemal Yildiz, 5237 Sayili Türk Ceza Kanunu Açiklamalar Degerlendirmeler Ögretmen Görüsleri ve Yargitay Kararlari, 2007, Istanbul Barosu Yayinlari, s. 53.

7. Seydi Kaymaz, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapilan Iletisimin Denetlenmesi, Ankara: Seçkin Yayinevi, 3.b., 2015, s.124.

8. Fazil Saglam, Türk ve Alman Anayasa Hukuklari Açisindan Gizli Dinleme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Y. 1977. C. XXX, S.1-4, s. 116.

9.Ramazan Keklik, Özel hayatin Gizliligini Ihlal Suçu, Adalet Yayinevi: Ankara, 2012, s. 222.

10. Ali Ihsan Erdag, Iletisimin Denetlenmesi Kapsaminda Iki Önemli Sorun Olarak: Magdurun Iletisiminin Tespiti ve Iletisimin Magdur Tarafindan Kaydedilmesi, TBB Dergisi, 2011/92 33-57 C. 11, S. 1-2 (Haziran-Aralik 2007), s.50.

11. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey ve Ayse Nuhoglu, Açiklamali Ceza Muhakemesi Kanunu. C.1. Istanbul 2013, s. 1379.

12. Ali Kemal Yildiz, Ses ve Görüntü Kayitlarinin Ispat Fonksiyonu, CHD, Aralik 2006. s.259.

13. Güçlü Akyürek, Özel hayatin Gizliligini Ihlal Suçu, Seçkin Yayinevi, 2014, s. 259.

14. Ali Kemal Yildiz, Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkisilik, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S.3-4, Y. 2006. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185964 (Erisim Tarihi: 19.05.2023)

15. Erdener Yurtcan, Ceza Muhakemesi Kanunu Serhi, Ankara: Adalet Yayinevi, 2013, s. 539. 539.

16. Nevzat Toroslu ve Metin Feyzioglu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara: Savas Yayinevi, 2015, s. 198. Benzer görüs için Erdener Yurtcan, Ceza Muhakemesi Kanunu Serhi, Ankara: Adalet Yayinevi, 2013, s. 539.

17. Benzer görüs için Bkz. Erdener Yurtcan, CMUK Serhi, Istanbul Beta Yayinevi, 2000.s. 539.

18. Ali Kemal Yildiz, Ses ve Görüntü Kayitlarinin Ispat Fonksiyonu, CHD, Aralik 2006. s. 264.

19. Bahri Öztürk, Ses – Görüntü Kaydeden Araçlarla Yapilan Tespitlerin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Degeri, Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armagan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayini: Izmir 2000, s. 234.

20. Ali Kemal Yildiz, Ceza Muhakemesinde Ispat ve Delillerin Degerlendirilmesi, Yayinlanmamis Doktora Tezi, 2002, s. 193.

21. Feridun Yenisey ve Sinan Altunç, Iletisimin Denetlenmesi Hakkinda, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armagani, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Arastirma Merkezi Türk Ceza Hukuku Dernegi Yayinlari, Ankara, 2008, s. 1305.

22. Bahri Öztürk, Durmus Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sirma, Yasemin F. Saygilar Kirit, Özdem Özaydin, Esra Alan Akcan, Efser Erden, Nazari ve Uygulamali Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara: Seçkin Yayinevi, 2014, s. 333.

23. Hamdi Yaver Aktan, Yargitay Kararlari Isiginda Iletisimin Adli ve Idari Denetlenmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. Yili, Türk Ceza Hukuku Dernegi Yayinlari, Istanbul 2009, s. 76. Benzer Görüs için Bkz. Z. Özlem Gürakar, Ses ve Görüntü Kayitlarinin Delil Degeri, Prof. Dr. Çetin Özek Armagani, Istanbul, 2004, s.450.

24. Yargitay 8. Ceza Dairesi'nin T. 9.11.2009, E. 2009/32, K. 2009/34 sayili karari. Bkz. Murat Volkan Dülger, Ceza Muhakemesi Hukukunda Dislama Kurali ve Hukuka Aykiri Delillerin Uzak Etkisi, Ankara: Seçkin Yayinevi, 2014. s. 96.

25. Yargitay 13. Ceza Dairesi'nin T. 26.03.2012 E. 2011/7180, K. 2012/8523 sayili karari. Hamdi Yaver Aktan, Yargitay Kararlari Isiginda Iletisimin Adli ve Idari Denetlenmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. Yili, Türk Ceza Hukuku Dernegi Yayinlari, Istanbul 2009, s. 76. Benzer Görüs için Bkz. Z. Özlem Gürakar, Ses ve Görüntü Kayitlarinin Delil Degeri, Prof. Dr. Çetin Özek Armagani, Istanbul, 2004, s.450.

26. YCGK'nin 21.06.2011 tarih ve 2010/5 – 187 E. 2011/131 K. sayili karari "saniklarin kendisinden para istediklerini ileri sürüp sikâyetçi olmus, cep telefonu ile kayit ettigi ve taraflara ait oldugunu iddia ettigi konusmalara dayanmistir. Katilanin saniklar ile ayni ortamda ve telefonda yaptigi görüsmeleri cep telefonuna kayit etmek suretiyle elde ettigi kayitlarin, 5271 sayili CMK'nin 135. maddesi kapsaminda degerlendirmesi, bu baglamda hakim karari olmadigindan bahisle hukuka aykiri kabul edilmesi olanakli olmayip, rüsvet istenmek suretiyle saniklar tarafindan kendisine karsi islendigini iddia ettigi suçla ilgili olarak, bir daha elde edilme olanagi bulanmayan kanitlarin yetkili makamlara sunulmak amaciyla toplandiginin, dolayisiyla hukuka uygun oldugunun kabulü gerekmektedir" seklindedir. Bkz. Kazanci Hukuk Otomasyon (E.T.: 25.05.2023).

27. Yargitay 12. Ceza Dairesi'nin T. 18.1.2012, E. 2011/7332, K. 2012/408 sayili karari, Bkz. Akyürek, Özel Hayatin, s. 259.

28. Yargitay 12. Ceza Dairesi'nin T. 12.06.2012, E. 2012/13164, K. 2012/14793; Yargitay 12. Ceza Dairesi'nin T. 11.9.2012, E. 2012/20608, K. 2012/18217; Yargitay 12. Ceza Dairesi'nin T. 11.9.2012, E. 2012/19004, K. 2012/18218 sayili karari, Bkz. Akyürek, Özel Hayatin, s. 259.

29. Avrupa Insan Haklari Mahkemesi'nin 12.07.1988 tarih, 10862/84 Basvuru No.lu karari. Kunter vd., a.g.e., s. 1427.

30. Avrupa Insan Haklari Mahkemesi'nin 12.04.2000 tarih, 35394/97 Basvuru No.lu karari.

31. Anayasa Mahkemesi'nin 19.8.1971 tarih 1971/41 E. 1971/67 K. sayili karari. Yildiz, Ses...., a.g.m., s. 259.

32. Anayasa Mahkemesi'nin 22.06.2001 tarih ve 1999/2 E. ve 2001/2 K. sayili karari. Bkz. Akyürek, Özel Hayatin..., s. 258.

33. Anayasa Mahkemesi'nin 29.09.2022 tarih, 2018/16857 Basvuru No.lu karari.

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