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Turkey: Elektronik Tebligat Sistemi Uygulamasına Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Dahil Edildi Ve Uyum Görevlisi Yardımcılarının Belirli Görevlerde Çalışmış Olma Şartına İlişkin Süre Uzatımı Yapıldı

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Elektronik tebligat sistemi uygulamasına ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ve tasarruf finansman şirketlerinin dahil edilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") 27 Mayıs 2023 Tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), elektronik tebligat sistemi uygulamasına ödeme ve elektronik para kuruluşlarını ve tasarruf finansman şirketlerini de dahil etmiştir. Bu kuruluşlar elektronik tebligat hesabı açılması için 1 Ağustos 2023 tarihine kadar MASAK Başkanlığına başvuru yapacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği'nin yanı sıra, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına atanacak uyum görevlisi yardımcılarında aranacak olan belirli görevlerde çalışmış olma şartına süre uzatımı yapılması amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklik uyarınca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına atanacak uyum görevlisi yardımcılarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen görevlerde çalışmış olma şartının geçerlilik tarihi 1 Haziran 2023'ten tarihinden 1 Haziran 2024'e uzatılmıştır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e bu linkten, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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