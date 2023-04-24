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Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7445 sayılı Kanun'un 19, 20, 21, 22. Maddeleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler hakkındadır. İşbu hükümler 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Özel Soruşturmacıların Yetkileri Genişletilmiştir.

7445 sayılı Kanun'un 19. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 139. Maddesinin 4. Fıkrasına yapılan ekleme neticesinde 05.04.2023 tarihi itibariyle hâkim kararı olması şartıyla gizli soruşturmacıların örgüt faaliyeti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçları ile sınırlı olarak kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde delil toplayabilmesi adına ses veya görüntü kaydı yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Böylelikle söz konusu deliller hukuka uygun kabul edilebilecek ve hükme esas alınabilecektir.

Sanığın Yokluğunda Dosya Kapatılabilecektir.

7445 sayılı Kanun'un 20. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 193. Maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik neticesinde 05.04.2023 tarihi itibariyle sanıklar hakkında yürütülen kovuşturma dosyalarında mahkûmiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri dışındaki kararlar sanığın sorgusu yapılmamış olsa dahi verilebilecek ve davalar sanığın yokluğunda bitirilebilecektir.

Açıkça belirtmek gerekirse 05.04.2023 tarihi itibariyle kovuşturma dosyalarında sanığın sorgusu yapılmamış olsa dahi sanığın yokluğunda beraat, davanın reddi ve düşme kararları verilebilecektir.

HAGB Kararları Artık Esas Yönünden de Denetlenebilecektir.

7445 sayılı Kanun'un 21. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 235. Maddesinin on ikinci fıkrasında yapılan değişiklik öncesine itiraz mercilerinin yalnızca usulen inceleme yapma yetkisi bulunmakta idi.

Değişiklik ile birlikte itiraz mercileri artık esas yönünden de kararları inceleyebilecek, hukuka aykırılık tespit etmesi halinde gerekçe göstermek şartı ile hükmü kaldırabilecektir. Böylelikle beraat, düşme, ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar gibi hükümlerin kurulması gerekirken hukuka aykırı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi neticesinde ortaya çıkan hak ve özgürlüklerin ihlallerinin de önüne geçilmiş olacaktır.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisinde Değişiklikler Yapılmıştır.

7445 sayılı Kanun'un 22. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308/A Maddesinde değişiklik yapılmış olup işbu değişiklik neticesinde bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen veya istem üzerine kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilecektir.

Yeni getirilmiş olan düzenlemenin devamındaki hüküm uyarınca ise sanık aleyhine itirazların sınırlandırılmış olduğu da açıkça görülmektedir. Bu halde bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık aleyhinde itirazda bulunabilmesi ancak kararı etkileyebilecek esaslı bir hata bulunması halinde mümkün olacaktır. Aksi takdirde bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri tarafından verilmiş olan kesin nitelikteki kararlara karşı sanık aleyhine itiraz edilmesi mümkün olmayacaktır.

İşbu düzenlemeler 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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