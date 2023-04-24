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Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7445 sayılı Kanun'un 23. Maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler hakkındadır. İşbu düzenleme 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7445 sayılı Kanun'un 23. Maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 19. Maddesinin 4.

Kaçakçılık suçlarını ihbar edenler,

6136 sayılı Kanunda yer alan suçlar, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi suçu, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan elde edilen malvarlığı değerlerini ihbar edenler,

6136 sayılı Kanunda yer alan suçlar, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi suçu, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını ihbar edenler

hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

İşbu düzenleme 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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