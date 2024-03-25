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Duyurumuz, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “Basit yargılama usulünde itiraz” başlıklı 252. Maddesinin evvelce iptal edilen (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7499 sayılı Kanun'un. 17. Maddesi ile yeniden düzenlenmesine ve eklenen (7) numaralı fıkrasına ilişkindir.

Eski düzenlemede basit yargılama usulü ile kurulan hükümlere itiraz edilmesi sonucunda hükmü veren mahkeme tarafında duruşma açılmakta ve dosyada kararı veren mahkeme tarafından itiraz incelemesi yapılmaktaydı.

7499 sayılı Kanun'un. 17. Maddesi ile tekrar düzenlenen hüküm uyarınca artık basit yargılama usulü kapsamında itiraz üzerine hükmü veren mahkeme dosyayı incelemeyecek olup dosyayı farklı bir asliye ceza mahkemesine gönderecektir. Bu haliyle de dosyada hüküm farklı bir mahkeme tarafından verilecektir.

Maddenin iptal edilen (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarında değişikliğe gidilmemiş olup madde metnine sadece (7) numaralı fıkra eklenmiştir. Eklenen yeni fıkra uyarınca itirazın; yargılama giderine, vekalet ücretine veya maddi hataya ilişkin olması halinde Mahkeme, itiraz usulünün düzenlendiği 268. Maddenin ikinci fıkrası uyarınca itirazı yerinde görürse kendi kararını düzeltebilecektir. Aksi halde üç gün içerisinde itirazı incelemeye yetkili merciye gönderecektir.

İşbu düzenlemeler 01/06/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

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