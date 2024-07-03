Özet: Vergi sistemimize 2018 yılında giren düzenleme ile vergisini düzenli beyan edip ödeyen vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine %5 vergi indirimi getirilmiştir. Kapsam dahilindeki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, belirli şartlarla yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, 2021 yılında yapılan düzenleme ile vergiye uyumlu mükellef kapsamında olan akaryakıt sektöründeki firmaların indirimli teminat uygulamasından yararlanmaları da mümkün bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: %5 vergi indirimi, vergi indiriminin şartları, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi.

1. Giriş

Türk vergi sistemine gireli henüz altı yıl olan ve şartları sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlandığı vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi uygulaması, mükellefler tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilmekte olup şartların kaybedilmemesi ve uygulamadan yararlanmaya devam etmek için şartlardan biri olan vergilerin zamanında beyan ve ödemesine çok dikkat edilmektedir. Artık %5 vergi indiriminden yararlanmak mükellefler için bir prestij meselesi haline gelmiştir. Gerçekten de vergiye gönüllü uyumu yüksek olan mükelleflerin bu tarz indirimlerle teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi son derece doğru bir uygulama olmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121 inci maddesine 6824 sayılı Kanunla eklenen "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" uygulaması hakkında bugüne kadar 7194 ve 7338 sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılmış ve %5 vergi indiriminden yararlanma şartları mükellefler lehine kolaylaştırılmıştır. Konu hakkında daha önce yayımlanan ve kaynakça da yer alan iki adet makalede kapsamlı açıklamalar yapılmış bulunduğundan, bu çalışmada konu hakkında detaylı açıklamalar yapılmayacaktır (Konu hakkında detaylı açıklamalar için 16.05.2023 tarihli çalışmamıza bakılabilir, https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/5-vergi-indiriminde-bilinmesi-gereken-bazi-hususlar?onlyTm=&tm=).

Yasal düzenlemeye göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmektedir. Ancak, hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde yıllık olarak belirlenen tutardan fazla olamaz. Bilindiği üzere %5 indirim tutarının yıllık üst limiti, en son 324 seri no.lu GVGT ile 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2023 yılına ilişkin olarak Mart-Nisan/2024 aylarında verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde belirlenen bu yeni tutar dikkate alınmıştır.

Bilindiği üzere ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerine, belirli şartlarla yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi imkanı sağlanmıştır. Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için temel iki şart, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla son üç yıla ilişkin vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekmektedir.

Vergiye uyumlu olarak tanımlanan bazı mükelleflerin, beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilmesinin şartlarından biri olan; "İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait kanuni süresinde verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması" hususuna ilişkin olarak uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla verilen bir özelge, Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde (www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi) yayımlanmış bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 11/06/2024 tarihli ve 30094508-120-18318 sayılı özelgede yapılan açıklamaya göre; kanuni süresi içinde verilen gelir vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden gelir vergisinin ilk taksiti ve damga vergisinin beyan tarihinden sonra fakat kanuni süresi içerisinde ödenmesi durumunda, öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla %5 vergi indiriminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu çalışmada, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması hakkında, verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gereken tarihle ilgili olarak uygulamada yaşanan bazı tereddütler ve farklı yorumlar hakkında, Gelir İdaresi tarafından 11/06/2024 tarihinde verilen ve internet sayfasında yayımlanan özelgede yer alan hususlara değinilecektir.

2. Mükelleflerin %5 Vergi İndiriminden Yararlanması Neden Önemlidir?

Vergiye gönüllü uyumu yüksek olan ve şartları sağlayan mükellefler açısından %5 vergi indiriminden yıllık beyanname üzerinden beyan dönemlerinde yararlanmak çok önemli bir vergisel işlemdir. Uygulama ile Devlet vergi alacağından vazgeçmekte bir şekilde vergi harcaması yapmaktadır. Ancak, bu alacağından vazgeçtiği mükelleflerin beyan ve ödemeleri o kadar düzenli ki belirlenen şartları sağlayan bu mükelleflerin yıllık beyannamede %5 vergi indirimi uygulanması mükellefler açısından övünç sebebi olmakta ve her ortamda bu indirimden yararlanan mükellef olduklarını gururla söylemektedirler.

Birinci olarak yasal düzenleme kapsamında vergiye uyumlu mükellef kapsamına girilmesi, mükelleflere %5 vergi indiriminden yararlanma imkanı sağlamakta olup ödeyecekleri gelir ve kurumlar vergisini azaltmaktadır. Örneğin 2023 yılı için Nisan/2024 ayında verilen kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisi 10 milyon olan bir şirketin,

Vergi indirim tutarı = Hesaplanan kurumlar vergisi X indirim oranı

= 10.000.000 TL X %5= 500.000 TL

olarak hesaplanmış olsun. Buna göre, mükellef vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanmaktadır.

Hesaplanan kurumlar vergisi 10.000.000 TL Hesaplanan vergi indirimi tutarı (10.000.000X%5=) 500.000 TL Mahsup edilecek vergiler toplamı -Ödenen geçici vergi= 2.000.000 TL -Tevkif yoluyla kesilen vergi=1.000.000 TL 3.000.000 TL Ödenmesi gereken kurumlar vergisi (10.000.000-3.000.000=) 7.000.000 TL Mahsup edilen %5 vergi indirimi tutarı 500.000 TL Ödenecek kurumlar vergisi (7.000.000-500.000=) 6.500.000 TL Vergi indirim tutarının üst limiti, 2024 yılı için belirlenen 6.900.000 TL'yi geçmemektedir.



Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, 500 bin liralık vergi indirimi tutarı, hiç de azımsanacak bir tutar değildir. Ayrıca kurumsal firmalar açısından bu indirimden yararlanmak ödev ve yükümlülüklerini tam olarak yapan mükellef algısı yarattığından, kapsam dahilinde olan mükellefler vergiye uyumlu mükellef statüsünde olmaktan büyük bir onur duymaktadırlar.

Ayrıca bu kapsamda vergi indiriminden yararlanan mükellefler, şayet akaryakıt sektöründe faaliyet göstermeleri halinde indirimli teminat imkanından faydalanabilmesi için de büyük önem taşımaktadır. Banka teminat mektuplarının bu derece maliyetli olduğu günümüzde teminat tutarının 1/5 olarak uygulanması büyük bir teşviktir. 02/09/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 531 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiye uyumlu mükellefler için verilmesi gereken teminatlarda kolaylık sağlanmıştır.

Genel Tebliğ ile 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır. Teminat uygulaması kapsamında olup; faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1'i oranında teminat vermesi gerekmektedir.

Bu kapsamda verilmesi gereken teminat, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, 193 sayılı GVK'nın mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte bir oranında verilmektedir. Teminat olarak, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve gayrimenkul teminatlarının biri veya birden fazlası birlikte verilebilecektir. Menkul mallar teminat olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından indirimli teminat uygulamasından yararlanmak için %5 vergi indirimi uygulamasından yararlanmak, örneğin bankalardan alınacak teminat mektuplarında büyük bir maliyet avantajı sağlamaktadır.

3. Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesini Beyanname Verme Süresinin Son Gününden Daha Önce Veren Mükelleflerin, Tahakkuk Eden Vergiyi Vadesinde Ödemeleri Durumunda %5 Vergi İndiriminden Yararlanması



Uygulamada, verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gereken tarihle ilgili tereddütler ve farklı yorumların olduğu görülmektedir. Bu konuda Gelir İdaresi tarafından verilen bir özelgede;

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde, "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından (6.900.000 TL) fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının %1'ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10'unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.

...

Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

..." hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu indirimin uygulanmasına ilişkin açıklamalar 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun; 92 nci maddesinin birinci fıkrasında, bir takvim yılına ait beyannamenin izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü (115 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile belirlenen Mart ayının son günü) akşamına kadar verileceği, 117 nci maddesinin birinci fıkrasında da yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, beyannamenin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci (115 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile belirlenen Mart ayının son günü) günü akşamına kadar verileceği, 21 inci maddesinin birinci fıkrasında da kurumlar vergisinin beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Vergiye uyumlu mükellef indirimi uygulamasıyla, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerine, belirli şartlarla yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi imkanı sağlanmıştır.

Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için temel iki şart, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla son üç yıla ilişkin vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde muhtelif Kanunlarla yapılan değişikliklerle indirimden faydalanmaya yönelik şartların kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Bu madde kapsamında vergiye uyumlu mükellef kapsamına girilmesi, gelir ve kurumlar vergisi indiriminden faydalanmanın yanı sıra, akaryakıt sektöründe indirimli teminat imkanından faydalanabilmesi için de önem arz etmektedir.

Gelir vergisi beyannamesi, 1 Mart ila 31 Mart tarihleri arasında verilmekte ve tahakkuk eden gelir vergisi 31 Mart ve 31 Temmuz tarihlerine kadar iki taksitte ödenmektedir. Kurumlar vergisi beyannamesi ise 1 Nisan ila 30 Nisan tarihleri arasında verilmekte ve tahakkuk eden verginin de vade tarihi olan 30 Nisan itibarıyla ödenmesi gerekmektedir. Beyanname verme ve ödeme süresi bazı yıllarda uzatılabilmektedir. Örneğin 2023 takvim yılına ilişkin beyannamelerde yapılan süre uzatımında beyanname verme ve ödeme süresi gelir vergisi için 5 Nisan 2024 tarihine, kurumlar vergisi için 6 Mayıs 2024 tarihine uzatıldığından, gelir vergisinin ilk taksitinin vadesi 5 Nisan'a, kurumlar vergisinin vadesi de 6 Mayıs'a uzatılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, 12/3/2024 tarihinde verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin 31/3/2024 (süre uzatımı nedeniyle 5/4/2024) tarihine kadar ödenebilmesi, 12/4/2024 tarihinde verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin de 30/4/2024 (süre uzatımı nedeniyle 6/5/2024) tarihine kadar ödenebilmesi kanun hükmü gereğidir.

Dolayısıyla, indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini beyanname verme süresinin son gününden daha önceki tarihlerde veren mükelleflerin, bu beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerini vadelerinde ödemeleri durumunda, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde öngörülen diğer şartları da sağlamaları kaydıyla, vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indiriminden yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda; 12/3/2024 tarihinde verilen gelir vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden gelir vergisinin ilk taksiti ve damga vergisinin kanuni süresi içerisinde (25/3/2024) tarihinde ödenmiş olması nedeniyle, öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, vergi indirimden faydalanmanız mümkündür." açıklaması yapılmıştır (www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığının 11.06.2024 tarih ve E-30094508-120-18318 sayılı özelgesi).

Vergiye gönüllü uyumu yüksek mükellefler için getirilen %5 vergi indirimi uygulaması vergi sistemimize girdiği tarihten bu yana sürekli olarak yapılan değişikliklerle mükellefler lehine kolaylaştırılmıştır. Vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indirimine ilişkin olarak son olarak verilen bu özelge de uygulamada yaşanan tereddütleri gidermiş ve mükelleflerin lehine uygulamaya yön vermiştir. Buna göre, %5 vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini beyanname verme süresinin son gününden daha önceki tarihlerde veren mükelleflerin, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri vadelerinde ödemeleri durumunda, vergi indirimine ilişkin olarak öngörülen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, %5 vergi indiriminden yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda;

-Örneğin 2023 yılı gelir vergisi beyannamesini 20.03.2024 tarihinde veren ticari kazanç sahibi bir mükellefin tahakkuk eden gelir vergisinin ilk taksiti ve damga vergisini kanuni süresinde yani süre uzatımı nedeniyle 5.4.2024 tarihine kadar ödemesi durumunda, öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, %5 vergi indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

-Yine örneğin 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesini 22.04.2024 tarihinde veren bir mükellefin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergiyi ve damga vergisini kanuni süresinde yani süre uzatımı nedeniyle 6.5.2024 tarihine kadar ödemesi durumunda, öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, %5 vergi indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Çünkü, indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini beyanname verme süresinin son gününden daha önceki tarihlerde veren mükelleflerin, bu beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerini kanuni süresinde yani vadelerinde ödemeleri yasal hakları olduğundan, vergi indiriminden yararlanmaya engel bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla, öngörülen diğer şartları da sağlamaları kaydıyla, vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indiriminden yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

4. Sonuç

Özetle, 2018 yılında vergiye gönüllü uyumu yüksek mükellefler için getirilen %5 vergi indirimi uygulamasının kapsamı sürekli olarak genişlemekte ve mükellefler lehine düzenlemeler yapmaktadır ki Gelir İdaresi tarafından son verilen özelgede bu kapsamda değerlendirildiğinde son derece olumlu olmuştur. Mükellefler tarafından vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi sistemi kısa sürede benimsenmiş ve adeta bu uygulamadan yararlanmak mükellefler arasında prestij meselesi haline gelmiştir. Hatta vergi rekortmeni olan bazı mükellefler isminin açıklanmasını istemez iken vergi indiriminden yararlanan bir mükellef vergisel işlemleri sırasında mutlaka bu durumu övünçle dile getirmektedir. Özellikle akaryakıt sektöründe söz konusu vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, 2021 yılında yapılan düzenleme ile indirimli teminat imkanından faydalanabilmesi konuyu çok daha önemli hale getirmiştir.

Ancak, %5 vergi indiriminden yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, öngörülen şartları taşımadığının vergi dairesi tarafından sonradan tespiti hâlinde, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükellef adına tarh edilerek geri alınacağından, söz konusu indirimden yararlanmak için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığının çok iyi analiz edilmesinde fayda vardır.

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