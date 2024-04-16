2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken "Kurumlar Vergisi Beyannamesi" uygulamaya açılmıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerin Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden "Gerekli Programlar" menüsü altında yer alan Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek güncellemeleri gerekmektedir.
2023 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliklere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.