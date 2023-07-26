Turkey:
Yeni Kanun Teklifi İle Kısmi Bölünmelere Getirilen Vergisel Değişiklikler
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6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol
açtığı ekonomik kayıpların telafisi
için ek motorlu taşıtlar vergisi ihdası ile
bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun
hükmünde kararnamede değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi (“kanun
teklifi”) TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi uyarınca,
5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun 19/3(b) bendi
kapsamında taşınmazlar, iştirak hisseleri ile
üretim ve hizmet işletmeleri kısmi bölünme
işlemlerine konu edilebilmekte iken; taşınmazlar,
kısmi bölünme kapsamından
çıkarıldı.
Buna göre, maddenin yürürlük tarihi olan
01.01.2024'ten itibaren taşınmazlar vergisiz
şekilde kısmi bölünmeye dahil edilemeyecek,
yalnızca iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet
işletmeleri kısmi bölünmeye konu
olabilecek.
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guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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