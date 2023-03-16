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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yapılan ilave değişikler ile deprem felaketi sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması amacıyla tek seferlik ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alınmak üzere ek vergi getirilecektir.

Teklif'e yapılan ilave değişikliklere göre kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle;

5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanun'un 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında,

5520 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen iştirak kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında

ek vergi hesaplanacaktır.

Söz konusu ek verginin ilk taksiti, kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde (Nisan); ikinci taksiti ise, bu süreyi takip eden dördüncü ayda (Ağustos) ödenecektir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu verginin hesabında, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannameler esas alınacaktır.

6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ek vergiden muaf tutulacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı duyurumuz söz konusu Teklif'in yasalaşması akabinde iletilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

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