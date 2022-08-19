05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici 15'inci madde eklenerek yeni bir varlık barışı düzenlemesinde bulunulmuş, konuyla ilgili detaylara13.07.2022 tarihli makalemizde yer verilmişti.
Yeni düzenlemeye ilişkin olarak 09.08.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) yayımlanmış olup; Tebliğ'de KVKK'ya eklenen geçici 15'inci maddenin 1 ila 12'nci fıkraları hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
- Yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının, madde hükümleri
çerçevesinde, 31.03.2023 tarihine kadar
Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi
mümkündür.
- Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt
dışında bulunan varlıklar için tek bir
bildirim verilmesi esastır. Ancak, maddenin uygulamasında
bildirimin yapıldığı her ay farklı bir
vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden,
31.03.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) birden fazla
bildirimde bulunulması mümkündür.
- Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen
varlıkların (örneğin
taşınmazların) 31.03.2023 tarihine kadar kapsamdaki
varlıklara dönüştürülmek suretiyle
söz konusu madde hükümleri
çerçevesinde Türkiye'ye getirilmesi
mümkündür.
- Madde kapsamında bildirime konu edilen
varlıkların bildiriminin yapıldığı
tarihten itibaren üç ay içinde
Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka
veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir
hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.
- Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen
varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen
varlıkların değeri üzerinden 30.09.2022
tarihine kadar yapılan bildirimler için %1, 01.10.2022
tarihi ila 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında
yapılan bildirimler için %2, 31.03.2023 tarihine kadar
(bu tarih dahil) yapılan bildirimler için %3
oranında peşin olarak tahsil edecekleri vergiyi,
bildirimi izleyen ayın on beşinci günü
akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla beyan
edecektir.
- Yurt dışında bulunan ve madde kapsamında
bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye'deki
banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer
edildiği veya yurt dışından getirilerek bu
hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en
az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması
hâlinde, bildirilen varlıkların değeri
üzerinden madde kapsamında uygulanması gereken vergi
oranı %0 olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda,
banka ve aracı kurumlar tarafından tahsiledilerek vergi
sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenen vergiler,
düzeltme zaman aşımı süresi içinde
vergi dairesine başvurusu üzerine ilgilisine iade
edilecektir.
- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31.03.2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %3 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.
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