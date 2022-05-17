14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 Sayılı Resmi Gazete'de Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No'lu tebliğe ilaveler yapılarak Kurumlar Vergisi oranlarında yapılan değişikliklere açıklamalar getirilmiştir..

7351 Sayılı Kanun ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu Madde 32'ye aşağıda yer alan maddeler eklenmiştir:

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”