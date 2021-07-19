Türk Vergi Mevzuati Ve Uluslararasi Vergide Finansman Gider Kisitlamasi Uygulamasi

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ÖZET

04.02.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile finansman gider kısıtlamasında uygulanacak oran belirlenmiş ve uygulamanın fiilen hayata geçirilmesi sağlanmıştır. 2013 yılında 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen finansman gider kısıtlaması uygulaması, Kararname tarihine kadar oran belirlemediğinden uygulama alanı bulamamıştır. Kararname ile birlikte 2021 yılından itibaren finansman gider kısıtlaması uygulaması hayata geçirilecektir. Yazımız, son dönemlerde yayınlanan taslak tebliğ ve tartışmalar çerçevesinde kısıtlamanın kapsamını açıklamayı ve diğer ülke uygulamaları karşısındaki durumunun netleştirilmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Finansman Gider Kısıtlaması, Taslak Tebliğ.

GİRİŞ

15.06.2012 tarihli Resmî Gazete'de, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlamış ve bu Kanun'un 37. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”)' nun 11. maddesine, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir kısmının gider olarak dikkate alınmamasına ilişkin aşağıdaki bent eklenmiştir:

“i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Söz konusu düzenlemeye göre, kullanılan yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan işletmeler finansman gider kısıtlamasına tabi olacak ve kısıtlama en fazla %10 ile sınırlı olacaktır. Kredi kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile yatırım maliyetine eklenen finansman giderlerinin bu düzenleme dışında tutulacağı da aynı bent içinde belirtilmiştir.

6322 sayılı Kanun 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak 04.02.2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi (“Kararname”)'ne kadar kısıtlama oranı belirlenmediğinden düzenlemenin uygulanması mümkün olmamıştır. Söz konusu Kararname ile finansman gider kısıtlaması hayatımıza girmiş ve 24.03.2021 tarihinde yayınlanan taslak tebliğ ile birlikte kısıtlamaya ilişkin düzenlemelerin ilk adımı atılmıştır.

DÜZENLEMENİN AMACI VE KAPSAMI

6322 sayılı Kanun'un gerekçesinde, finansman gider kısıtlaması uygulaması ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine özkaynakları ile finansmanın teşvik edilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir.1 Söz konusu kı-sıtlama, Avrupa Birliği direktifleri ve OECD'nin BEPS Eylem Planı ile kısmen uyumlu olarak gündeme alınmıştır. Söz konusu kısıtlama kapsamına, kredi kuruluşları, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışındaki tüm şirketler girmektedir. Bu şirketlerin yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan kısmı için, aşan kısma isabet eden faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı vb. gider ve maliyet unsurlarının %10'u kurum kazancından indirilemeyecek gider olarak dikkate alınacaktır. Kısıtlamanın kapsamına ilişkin detaylı açıklama 24.03.2021 tarihinde yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ Taslağı'nda (“Taslak Tebliğ”) yer almakta ve detaylı açıklama yazımızın ilerleyen bölümlerinde bulunmaktadır.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

01.01.2013 tarihinden Kararname'nin çıktığı 04.02.2021 tarihine kadar Bakanlar Kurulu ve daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından oran belirleme yetkisi kullanılmamış bu nedenle düzenleme hataya geçirilememiştir. Bu tarihte çıkan Kararname ile finansman gider kısıtlaması oranı, en üst sınırdan %10 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı oranı sektörler itibarıyla farklılaştırma yetkisini kullanmamış ve uygulanacak tek bir oran belirlenmiştir. Kararnamede yer alan düzenleme sadece oranın belirlenmesine ilişkin olup esaslı açıklamalar konuya ilişkin yayımlanacak tebliğe bırakılmıştır. Bu kapsamda, Taslak Tebliğ yayınlanmış ve uygulamanın genel hatları taslak halinde kamuoyuna sunulmuştur.

Türk Vergi Mevzuati Ve Uluslararasi Vergide Finansman Gider Kisitlamasi Uygulamasi

Footnote

1 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gerekçesi

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