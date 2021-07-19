Türk Vergi Mevzuati Ve Uluslararasi Vergide Finansman Gider Kisitlamasi Uygulamasi

ÖZET

04.02.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile  finansman gider kısıtlamasında uygulanacak oran belirlenmiş ve uygulamanın fiilen hayata geçirilmesi  sağlanmıştır. 2013 yılında 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen finansman  gider kısıtlaması uygulaması, Kararname tarihine kadar oran belirlemediğinden uygulama alanı  bulamamıştır. Kararname ile birlikte 2021 yılından itibaren finansman gider kısıtlaması uygulaması  hayata geçirilecektir. Yazımız, son dönemlerde yayınlanan taslak tebliğ ve tartışmalar çerçevesinde  kısıtlamanın kapsamını açıklamayı ve diğer ülke uygulamaları karşısındaki durumunun netleştirilmesini  amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Finansman Gider Kısıtlaması, Taslak Tebliğ.

GİRİŞ

15.06.2012 tarihli Resmî Gazete'de, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlamış ve bu Kanun'un 37.  maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”)'  nun 11. maddesine, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir kısmının  gider olarak dikkate alınmamasına ilişkin aşağıdaki bent eklenmiştir:

“i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal  kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında,  kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan  işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan  yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı,  kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya  Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul  ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Söz konusu düzenlemeye göre, kullanılan  yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan işletmeler finansman gider kısıtlamasına tabi olacak ve kısıtlama en fazla %10 ile sınırlı olacaktır.  Kredi kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile yatırım maliyetine eklenen finansman giderlerinin  bu düzenleme dışında tutulacağı da aynı bent  içinde belirtilmiştir.

6322 sayılı Kanun 01.01.2013 tarihinde  yürürlüğe girmiş ancak 04.02.2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi  (“Kararname”)'ne kadar kısıtlama oranı belirlenmediğinden düzenlemenin uygulanması  mümkün olmamıştır. Söz konusu Kararname  ile finansman gider kısıtlaması hayatımıza girmiş ve 24.03.2021 tarihinde yayınlanan taslak  tebliğ ile birlikte kısıtlamaya ilişkin düzenlemelerin ilk adımı atılmıştır.

  1. DÜZENLEMENİN AMACI VE KAPSAMI

6322 sayılı Kanun'un gerekçesinde, finansman gider kısıtlaması uygulaması ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine  özkaynakları ile finansmanın teşvik edilmesi  amaçlandığı ifade edilmiştir.1  Söz konusu kı-sıtlama, Avrupa Birliği direktifleri ve OECD'nin  BEPS Eylem Planı ile kısmen uyumlu olarak  gündeme alınmıştır.  Söz konusu kısıtlama kapsamına, kredi kuruluşları, finansal kiralama, faktoring ve finansman  şirketleri dışındaki tüm şirketler girmektedir. Bu  şirketlerin yabancı kaynakları özkaynaklarını  aşan kısmı için, aşan kısma isabet eden faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı vb. gider ve  maliyet unsurlarının %10'u kurum kazancından  indirilemeyecek gider olarak dikkate alınacaktır.  Kısıtlamanın kapsamına ilişkin detaylı açıklama  24.03.2021 tarihinde yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ Taslağı'nda (“Taslak Tebliğ”)  yer almakta ve detaylı açıklama yazımızın ilerleyen bölümlerinde bulunmaktadır.

  1. CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

01.01.2013 tarihinden Kararname'nin çıktığı 04.02.2021 tarihine kadar Bakanlar Kurulu  ve daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından oran  belirleme yetkisi kullanılmamış bu nedenle düzenleme hataya geçirilememiştir. Bu tarihte çıkan Kararname ile finansman gider kısıtlaması  oranı, en üst sınırdan %10 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı oranı sektörler itibarıyla farklılaştırma yetkisini kullanmamış ve uygulanacak tek bir oran belirlenmiştir.  Kararnamede yer alan düzenleme sadece  oranın belirlenmesine ilişkin olup esaslı açıklamalar konuya ilişkin yayımlanacak tebliğe bırakılmıştır. Bu kapsamda, Taslak Tebliğ yayınlanmış ve uygulamanın genel hatları taslak halinde  kamuoyuna sunulmuştur.

Türk Vergi Mevzuati Ve Uluslararasi Vergide Finansman Gider Kisitlamasi Uygulamasi

Footnote

1 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  gerekçesi

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