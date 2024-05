ARTICLE Nitelikli Yatırımcının Yatırım Kararını Kolaylaştıracak Çözüm: Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) KC Kilic Cayli & Partners More Contributor Multidisciplinary Law Firm based in Ankara/TURKEY. Focuses on Procurement Laws; Corporate and Trade Legislation; Startup and Technology Legislation; Private Equity & Venture Capital; Mergers, Acquisitions and Divestitures; Data Laws. Provides both litigation and consultancy services to clients. Represents them in front of First Instance and High Courts, at the administrative applications and applications before the Regulatory Bodies. Girişim sermayesi, girişimlerin inovatif, üretime yönelik ve yüksek getiri potansiyeli bulunan faaliyetlerini desteklemek...

Authors

