6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("8312 Sayılı CBK") ile bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin şartları düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik gerçekleştirildi.

Buna göre, sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler ve 8312 Sayılı CBK'nın Ekli (II) sayılı listesinde belirtilen şirketler kapsam dışında kalmak üzere eşik değerler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ EŞİK DEĞERLER DEĞİŞİKLİK SONRASI EŞİK DEĞERLER Aktif toplamı 75 milyon TL Aktif toplamı 150 milyon TL Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL Yıllık net satış hasılatı 300 milyon TL Çalışan sayısı 150 Kişi Çalışan sayısı 150 Kişi



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