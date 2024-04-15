Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 29 Aralık 2023 tarihli ve 2023/82 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ilke kararı uyarınca, ilgili sermaye piyasası mevzuatında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2024 yılı için belirlenmiş olup halka arza ilişkin finansal eşiklerin yükselmesiyle 2024 yılında payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıklar açısından halka arz şartları da zorlaşmıştı.

28 Mart 2024 tarihli ve 2024/17 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ilke kararı ("İlke Kararı") uyarınca ise yenilenebilir enerji, petrokimya, savunma sanayi, tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren ortaklıkların ilk defa yapacakları halka arz başvurularında uygulanacak olan finansal eşikler, halka açılma amacıyla SPK'ya başvuran ortaklıkların özellikle sektörel bazlı farklılıklarından kaynaklanan finansal tablolardaki tutarlarda belirli bir düzeye ulaşmanın zorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 31 Ekim 2023 tarihinde onaylanan 12. Kalkınma Planı (2024-2028)'nda belirlenen öncelikler ve öncelikli sektörler dikkate alınarak azaltılmıştır.

Yeni Değişiklikler

Aşağıda listelenen sektörlerde faaliyet gösteren ortaklıkların SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve özel bağımsız denetimden geçmiş, başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıla ait olan finansal tabloları itibarıyla ("Finansal Tablolar") sağlaması gereken net satış hasılatı ve aktif toplamı tutarları sırasıyla 2022 yılı için 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası ve 300.000.000 (üç yüz milyon) Türk Lirası olarak, 2023 yılı için ise 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) Türk Lirası ve 450.000.000 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

İlke Kararı uyarınca, söz konusu indirimden yararlanabilecek ortaklıklar aşağıdaki gibidir:

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Finansal Tablolar itibarıyla hasılatının en az %75 (yüzde yetmiş beş)'ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından sağlayan ortaklıklar, Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve Finansal Tablolar itibarıyla hasılatının en az %75 (yüzde yetmiş beş)'ini petrokimya üretimi satışlarından sağlayan ortaklıklar, Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren ve Finansal Tablolar itibarıyla hasılatının en az %75 (yüzde yetmiş beş)'ini savunma sanayine yönelik üretim veya hizmet satışlarından sağlayan ortaklıklar, ve iv. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve Finansal Tablolar itibarıyla hasılatının en az %75 (yüzde yetmiş beş)'ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından sağlayan ortaklıklar.

Yukarıdaki ortaklıklara ek olarak, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olup Finansal Tablolar itibarıyla hasılatının en az %75 (yüzde yetmiş beş)'ini bu faaliyetlerden sağlayan ortaklıklar da İlke Kararı ile belirlenen indirimli net satış hasılatı ve aktif toplamı tutarlarından yararlanabilecektir:

Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,

Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-Ge Merkezi'ne sahip olmak,

Son 5 (beş) yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,

Son 5 (beş) yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak, ve

Son 5 (beş) yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olmak.

Sonuç

İlke Kararı uyarınca öngörülen finansal eşiklerdeki indirimler ile ilk defa halka arz başvurusunda bulunacak olan belirli sektörlerde faaliyet gösteren ortaklıklara önemli bir kolaylık sağlanmış oldu.

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