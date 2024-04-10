SPK'nın 28.03.2023 tarihli ve 2024/17 sayılı Bülteni'nde payların ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarların indirimine ilişkin Kurul İlke Kararı yayımlandı.

Bilindiği üzere 29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı Bülten'de SPK'nın 2024 yılı için tespit etmiş olduğu yeniden değerlemeye tabi tutarlar neticesinde halka arz şartlarında değişiklikler gerçekleştirilmişti. Buna göre, payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında;

2022 yılına ilişkin finansal tablolarda aktif toplamlarının en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL,

2023 yılına ilişkin finansal tablolarda aktif toplamlarının en az 1.500.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 750.000.000 TL,

olması gerekmektedir.

28.03.2023 tarihli 2024/17 ve sayılı Bülten'de yer alan Kurul İlke Kararı'ndaki şartları sağlayan şirketler bakımından ise işbu tutarlarda indirim öngörülmüştür:

Gerçekleştirilecek halka arz başvurularında Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75'ini; Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösterip yenilenebilir enerji üretimi satışlarından, Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu lisansı ile üretim yapıp petrokimya üretimi satışlarından, Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterip savunma sanayine yönelik üretim/hizmet satışlarından, Tarım sektöründe faaliyet gösterip tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından,

Elde eden ortaklıklar için ve,

Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilmek suretiyle aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan,

Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek, Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-ge Merkezi'ne sahip olmak, Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak, Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-ge, Ür-ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak, Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-ge projesine sahip olmak

Ortaklıklar için,

2022 yılına ilişkin finansal tablolarda aktif toplamlarının en az 300.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 180.000.000 TL,

2023 yılına ilişkin finansal tablolarda aktif toplamlarının en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL,

Olacak şekilde uygulanacaktır.

Özetle:

Şartları Sağlamayan Şirketler için Mevcut Tutarlar

TL 2022 Yılı için 2023 Yılı için Net Satış Hasılatı 270.000.000 750.000.000 Aktif Toplamı 450.000.000 1.500.000.000

Şartları Sağlayan Şirketler için İndirimli Tutarlar

TL 2022 Yılı için 2023 Yılı için Net Satış Hasılatı 180.000.000 270.000.000 Aktif Toplamı 300.000.000 450.000.000

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