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1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

2023 yılında sürekli başvuruya açık olarak başvuru almış olan Sipariş Ar-Ge çağrıları, 2024 yılı itibariyle süreli başvuru alan çağrılar şeklinde yürütülecektir. 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2024 yılı için 3 farklı çağrı dönemi tanımlanmıştır:

Çağrı Açılış Tarihi Çağrı Kapanış Tarihi Çağrı Dönemi 19 Ocak 2024 04 Mart 2024 Çağrı Dönemi 1 Mayıs 2024 30 Haziran 2024 Çağrı Dönemi 1 Ekim 2024 30 Kasım 2024

Ülkemizdeki KOBİ'ler, genellikle sanayi sektörünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu KOBİ'lerin, potansiyel müşteri tabanlarını genişletebilmeleri için yenilikçi ürünleri veya süreçleri geliştirecekleri Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerine destek verilmesi oldukça önemlidir. Bu destek, sadece iş birliklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu süreç aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da olumlu bir etki yapacaktır.

Çağrı döneminde açılacak çağrılar:

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2024-1)

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2024-1)

1707 Sipariş Ar-Ge 2024 yılı 1. Çağrı Döneminde açılan çağrılar kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları'nda sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecektir.

Program kapsamında proje bütçesi en fazla 7.500.000 TL ve proje süresi en fazla 24 aydır. Sipariş Ar-Ge çağrısı altındaki projeler için, Müşteri Kuruluş, proje giderlerinin %40'ını Tedarikçi Kuruluş'a dönemsel olarak ödeyecek; TÜBİTAK ise giderleri değerlendirdikten sonra kabul edilen harcamaların %40'ını Tedarikçi Kuruluş'a hibe destek olarak sunacaktır. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde ise TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Çağrılar hakkında detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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