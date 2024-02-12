1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
2023 yılında sürekli başvuruya açık olarak başvuru almış olan Sipariş Ar-Ge çağrıları, 2024 yılı itibariyle süreli başvuru alan çağrılar şeklinde yürütülecektir. 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2024 yılı için 3 farklı çağrı dönemi tanımlanmıştır:
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Çağrı Açılış Tarihi
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Çağrı Kapanış Tarihi
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Çağrı Dönemi
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19 Ocak 2024
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04 Mart 2024
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Çağrı Dönemi
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1 Mayıs 2024
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30 Haziran 2024
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Çağrı Dönemi
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1 Ekim 2024
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30 Kasım 2024
Ülkemizdeki KOBİ'ler, genellikle sanayi sektörünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu KOBİ'lerin, potansiyel müşteri tabanlarını genişletebilmeleri için yenilikçi ürünleri veya süreçleri geliştirecekleri Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerine destek verilmesi oldukça önemlidir. Bu destek, sadece iş birliklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu süreç aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da olumlu bir etki yapacaktır.
Çağrı döneminde açılacak çağrılar:
- 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2024-1)
- 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2024-1)
1707 Sipariş Ar-Ge 2024 yılı 1. Çağrı Döneminde açılan çağrılar kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları'nda sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecektir.
Program kapsamında proje bütçesi en fazla 7.500.000 TL ve proje süresi en fazla 24 aydır. Sipariş Ar-Ge çağrısı altındaki projeler için, Müşteri Kuruluş, proje giderlerinin %40'ını Tedarikçi Kuruluş'a dönemsel olarak ödeyecek; TÜBİTAK ise giderleri değerlendirdikten sonra kabul edilen harcamaların %40'ını Tedarikçi Kuruluş'a hibe destek olarak sunacaktır. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde ise TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.
Çağrılar hakkında detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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