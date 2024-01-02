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A. GİRİŞ

Resmî Gazete'de 16 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (“Ar-Ge Kanunu”) ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na (“Teknoloji Bölgeleri Kanunu”) tabi ve yararlanılan Ar-Ge indirimi ve kazanç istinası kapsamında belirlenen tutarları aşan kurumlar vergisi mükellefleri için fon ayırma ve girişim sermayesi yatırımı yapma yükümlülükleri yeniden belirlenmiştir.

B. KARAR KAPSAMINDAKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Anılan Karar öncesinde, 3 Şubat 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teknoloji bölgeleri kazanç istisnası ve Ar-Ge indiriminden faydalanan kurumlar vergisi mükellefleri için, fon ayırma ve girişim sermayesi yatırımı yapma yükümlülükleri getirilmiştir. Bu şirketlerden, yıllık beyannameleri üzerinden istisna edilen veya yararlanılan indirim miktarı 1.000.000 TL ve üzerinde olanlar için, bu tutarın %2'sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması şartı getirilmiştir. Bu hesaba yıl sonuna kadar aktarılması ve girişim sermayesi yatırımına konu edilmesi gereken tutarın üst sınırı ise 20.000.000 TL olarak düzenlenmiştir.

Karar kapsamında yapılan değişiklik ile,

(i) Girişim sermayesi yatırımı yapma yükümlülüğünün doğması için, Teknoloji Bölgeleri Kanunu'nun ek 3'üncü maddesinde yer alan istisna edilen kazanç tutarı alt sınırı 2.000.000 TL'ye

(ii) Girişim sermayesi yatırımı yapma yükümlülüğünün doğması için, Ar-Ge Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 14'üncü fıkrasında yer alan yararlanılan indirim tutarı alt sınırı 2.000.000 TL'ye,

(iii) Bu tutarlar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak fon oranı yüzde 3'e,

(iv) Yıllık bazda girişim sermayesi yatırımına konu edilmesi gereken yükümlülüğün üst sınırı ise 100.000.000 TL'ye

yükseltilmiştir.

C. SONUÇ

İşbu Karar'ın yürürlük tarihi 01.01.2024 olup bu tarihten itibaren yapılacak girişim sermayesi yatırımları için bu düzenleme geçerli olacaktır.

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