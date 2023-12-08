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25 Kasım 2023 ve 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Düzeltme yazısı ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

Anonim şirketlerin asgari sermaye tutarı 50 bin Türk Lirası'ndan 250 bin Türk Lirası'na;

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde asgari başlangıç sermayesi 100 bin Türk Lirası'ndan 500 bin Türk Lirası'na; ve

Limited şirketlerin asgari sermaye tutarı 10 bin Türk Lirası'ndan 50 bin Türk Lirası'na çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni asgari sermaye tutarlarının 1 Ocak 2024 öncesinde kurulmuş olan şirketler bakımından geçerli olup olmayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, söz konusu tutarların bu aşamada yalnızca yeni kurulacak şirketler bakımından geçerli ve uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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