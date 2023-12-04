A. GİRİŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 332'nci maddesinin birinci fıkrası ve 580'nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş bulunan anonim ve limited şirketlerin asgari esas sermaye tutarları, 24 Kasım 2023 tarih ve 7887 sayılı Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile değiştirilmiştir. 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Karar'ın yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.

B. KARAR KAPSAMINDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Karar kapsamında,

(i) anonim şirketler için asgari esas sermaye tutarı 50.000 Türk Lirası'ndan 250.000 Türk Lirası'na,

(ii) kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 Türk Lirası olan başlangıç sermayesi 500.000 Türk Lirası'na,

(iii) limited şirketler için 10.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az sermaye tutarı ise 50.000 Türk Lirası'na

yükseltilmiştir.

C. KARAR TARİHİNDEN ÖNCE KURULMUŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN DURUMU

Ticaret Bakanlığı'nın 26 Kasım 2023 tarihinde Karar'a istinaden yaptığı açıklamada, Karar'da yer alan tutarların 1 Ocak 2024 tarihinden sonra kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından geçerli olacağı belirtilmiştir. Bakanlık bahse konu açıklamasında sermayesi Karar'da belirtilen tutarların altında kalan mevcut şirketler bakımından ise, bu şirketlerin öz kaynak yapılarını güçlendirmek amacıyla sermayelerini güncel asgari sermaye tutarlarına yükseltmeyi değerlendirilmelerini önermektedir.

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