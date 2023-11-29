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Turkey: Anonim Ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarı Arttırıldı: Kararın Yeni Kurulacak Ve Mevcut Şirketlere Etkisi

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XNUMX tarihli Resmi Gazetede, 7887 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı 24 Kasım 2023 tarihli Kanun, Türkiye'deki anonim ve limited şirketler için asgari sermaye gerekliliklerini önemli ölçüde değiştirmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 2012 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana öngörülen sermaye tutarlarını artıran bu önemli değişiklik, reel sektör açısından da önemli sonuçlar doğuruyor.

Karar uyarınca, TTK'nın 332. maddesinde belirtilen anonim şirketlerde asgari sermaye yükümlülüğü 50,000 TL'den 250,000 TL'ye çıkarıldı. Kayıtlı sermaye sisteminde faaliyet gösteren halka açık olmayan anonim şirketler için eşik 100,000 TL'den 500,000 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca 580'inci madde kapsamındaki limited şirketlerde asgari sermaye 10,000 TL'den 50,000 TL'ye çıkarıldı. Bu artırılmış sermaye gereksinimleri 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni Girişimler İçin Asgari Sermaye Gereksinimlerinin Önemli Rolü

Kararname'nin hem anonim hem de limited şirketler için asgari sermaye zorunluluğunu artırması, gelişmekte olan ve küçük ölçekli girişimciler açısından özellikle önem taşıyor. Bu yeni sermaye eşikleri, dikkatli yatırım planlaması ve en uygun şirket yapısına ilişkin bilinçli karar almayı gerektirmektedir.

Sermaye gereksinimlerindeki değişiklikler şüphesiz özellikle küçük işletmeler için anonim şirket kurulumunu daha zorlu hale getirecek ve şirket kurma maliyetlerini artıracaktır. Bu durum öncelikle anonim şirketlerin kuruluş süreçlerinin limited şirketlere göre farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır.

başlıklı yazımızda detaylı olarak anlattığımız gibi Türkiye'de sermaye yatırımlarıAnonim şirket kuruluşunun ilk aşamasında, şirketin toplam taahhüt edilen sermayesinin en az %25'inin ortaklar tarafından ödenmesi gerekmektedir. Yeni düzenlemeye göre kuruluş aşamasında ödenecek tutar, anonim şirket kuran yatırımcılar için en az 12,500 TL artışla 62,500 TL'den minimum 50,000 TL'ye çıkacak.

Benzer bir artış limited şirketler için de geçerli olmakla birlikte, peşin sermaye ödeme zorunluluğu bulunmaması ve taahhüt edilen sermayenin tamamının kuruluştan sonraki 24 ay içinde karşılanması hükmü nedeniyle kuruluş maliyetlerinde daha fazla esneklikten yararlanmaktadırlar.

Mevcut Anonim ve Limited Şirketlere Yönelik Etkiler

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme, öncelikle bu tarihten sonra kurulan şirketleri etkiliyor. Yeni yılda yeni girişimlere başlayacak yatırımcı ve girişimcilerin, Karar'da belirlenen revize asgari sermaye tutarlarına uyması gerekiyor.

Mevcut anonim ve limited şirketlere ilişkin olarak Karar'ın, eski düzenlemelere göre kurulan şirketlere yönelik ek hükümler olmaksızın, TTK'nın yalnızca 332 ve 580. maddelerindeki asgari sermaye tutarlarında değişiklik yaptığını belirtmek gerekir. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu düzenleme şu anda sadece yeni kurulan şirketler için geçerli, yani mevcut anonim ve limited şirketler için sermaye artırım zorunluluğu bulunmuyor.

Ancak 332 Ocak 3 tarihinden sonra TTK m. 1/2024 kapsamında güncellenen nitelikleri taşımamaları durumunda riskin Bakanlık tarafından sistemden çıkarılması dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu şirketlerin, revize edilen düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla sermayelerini artırmayı düşünmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2024 itibarıyla asgari sermaye gereksinimleri.

Ayrıca ileride yapılacak düzenlemelerin mevcut diğer anonim ve limited şirketler için de sermaye artırımını zorunlu kılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla şirketlerin bu yönde olası yeni düzenlemelere hazırlıklı olması gerekiyor.

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