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6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ("Karar") 30 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı ve bağımsız denetime tabi olan şirketlere yönelik kriterler yeniden belirlendi.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Karar kapsamında, şirketlerin 2023 yılı takvim yılı başında, aşağıda belirtilen eşik değerler içerisinde olup olmadıklarını incelemeleri ve bu değerlendirme sonucunda gerekli olması halinde 2023 yılında yapacakları 2022 Olağan Genel Kurulları'nın gündemlerine bağımsız denetçi seçimi gündem maddesini eklemeleri gerekliliğini hatırlatmak isteriz.

Bu arada halihazırda bağımsız denetime tabi olan şirketlere de küçük bir hatırlatma yapalım. Denetçi atanacak kişilerin bağımsızlık kriterlerinin devam ettiğini atama yapmadan önce tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Bilindiği üzere, 10 yıl içinde aynı şirket için toplam 7 yıl denetçi olarak seçilen bir bağımsız denetçi, 3 yıl geçmedikçe yeniden denetçi olarak seçilememektedir.

2023 yılında kimler bağımsız denetime tabi olacak?

Karar uyarınca yeni yılda aşağıda sayılan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır:

Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın Karar'ın ekli (I) Sayılı Liste'sinde belirtilen şirketler,

belirtilen şirketler, Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler,

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası Çalışan sayısı 50 kişi Karar'ın ekli (II) Sayılı Listesi'nde belirtilen şirketler için eşik değerler Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası Çalışan sayısı 100 kişi Yukarıda belirtilenler eşikler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası Çalışan sayısı 150 kişi

Bağımsız Denetimi Tabi olan Şirketler Listesinde Başka Neler Değişti?

Yeni Karar ile, 2018 yılında yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı"'nda değişiklikler yapılmış olup;

Tasarruf finansman şirketleri Karar'ın ekli (I) Sayılı Listesi'ne eklenmiş

Karar'ın ekli (I) Sayılı Listesi'ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulan şirketler Karar'ın ekli (II) Sayılı Listesi'nden çıkarılmış

Karar'ın ekli (II) Sayılı Listesi'nden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun Geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri bağımsız denetimden muaf tutulmuştur.

Originally published 07 Aralık 2022

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