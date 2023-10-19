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Turkey: Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı Ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkındaki Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

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7 Ekim 2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) ile mevzuatta birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki şekildedir:

Müşterinin tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirmesini sağlayan bir ödeme aracı olan dijital cüzdana ilişkine esaslar belirlenmiştir ve halihazırda dijital cüzdan hizmeti sunanların 7 Ekim 2024 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine uyum sağlaması gerekmektedir.

Faaliyet izni başvurusu yapan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına (“ TCMB ”) ilettiği bilgi ve belgelerdeki eksiklerin, TCMB'nin eksikliğe ilişkin yazısının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılacaktır.

”) ilettiği bilgi ve belgelerdeki eksiklerin, TCMB'nin eksikliğe ilişkin yazısının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılacaktır. TCMB'ye istihbari inceleme başvurusunda bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları ile pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin şirketteki sermayesinin kendi kaynaklarından karşılandığına ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edildiğine ilişkin taahhütnameleri ve bu kişiler ile bu kişilerin doğrudan en az %33'üne sahip oldukları şirketlere ilişkin ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınacak iflas konkordato belgesi ile Findeks kredi notuna ilişkin belge başvuru dilekçesinin eki olarak eklenecektir.

Faaliyet izni verilen bir kuruluşun yeni bir faaliyet alanında hizmet vermek adına TCMB'ye yaptığı başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, TCMB'nin eksikliğe ilişkin yazısının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılacaktır ve yeniden faaliyet genişletme başvurusunda bulunulması durumunda faaliyet genişletmeye ilişkin süreç yeniden başlayacaktır.

Aynı gruba ait şirketler arasında gerçekleşen pay edinim ve devirlerinin kuruluşça öğrenilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde TCMB'ye bildirilmesi gerekmektedir.

Kuruluşların unvan değişikliğinin kuruluş içerisindeki süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 iş günü içinde TCMB'ye bildirilmesi gerekmektedir.

Düşük değerli kabul edilen ödeme işlemleri ile düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para kabul edilen tutarlar aşağıdaki şekilde artırılmıştır: 300 Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemleri düşük değerli ödeme işlemi kabul edilirken, bu tutar 1.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. 500 Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı 500 Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçları düşük değerli ödeme aracı kabul edilirken, bu tutar 2.700 Türk Lirasına çıkarılmıştır.



Yönetmelik'in 23. maddesinde ödeme aracıyla ilgili hak ve yükümlülükleri düzenler hükümler 31 Mart 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup diğer maddeler ise yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ile ödeme işleminin sorunsuz şekilde gerçekleşebilmesi amacıyla ölçülülük ilkesine uygun olarak ihtiyaç duyulan verinin üçüncü kişilerle paylaşımını ve uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek kimlik tespiti ve sözleşme ilişkisinin kurulması süreçlerini hüküm altına almıştır.

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