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TÜBİTAK tarafından KOBİ'lere özel olarak sunulmakta olan TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve TÜBİTAK 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023-1. Çağrıları 21.08.2023 tarihinde başvurulara açılmıştır. Desteklere yönelik detaylar aşağıda verilmektedir.

TÜBİTAK 1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

Proje Bütçesi: Üst sınır bulunmamaktadır.

Proje Destek Süresi: Üst sınır 24 aydır.

1501 Programının çağrı takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi: 21.08.2023

Ön Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih: 30.10.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 01.11.2023

TÜBİTAK 1507 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

Proje Bütçesi: En fazla 2.400.000 TL

Proje Destek Süresi: Üst sınır 18 aydır.

1507 Programının çağrı takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi: 21.08.2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih: 16.10.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 18.10.2023

Çağrılar kapsamında yapılan önemli iki değişiklik aşağıdaki gibidir;

Ortaklı olarak sunulan projelere ilave 5 puan verilecektir. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurusu süresi limiti 24 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, desteklenecek projelerin izleme sürecinde teknolojik gereksinimler veya çalışma konularına özel koşullar nedeniyle prototip testleri, klinik testler gibi proje çıktısının ticari ürüne dönüşmesini sağlayacak çalışmaların gerektirdiği süreler nedeniyle projenin 24 ay içinde tamamlanamayacak olması durumunda, Kuruluşun talebi üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda proje destek süresi otuz altı ayı geçmemek üzere ve en fazla yüzde ellisi (%50) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilecektir.

İlave sorularınız ve detaylı bilgi için bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

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