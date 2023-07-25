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Avrupa Komisyonu, Illumina'nın GRAIL'i satın almasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ilgili teşebbüslere; önerilen birleşmenin AB birleşme kuralları ihlal edilerek Komisyon tarafından henüz onaylanmadan hayata geçirilmesi sebebiyle para cezası vermiştir.

Illumina ve GRAIL, EUMR (European Union Merger Regulation) çerçevesinde düzenlenen ve AB boyutuna sahip birleşmeleri kontrol altına alan Komisyona bildirme yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Avrupa Komisyonu, 2021 yılında, Illumina'nın GRAIL'i satın almasını incelemeye alarak altı üye devletin başvurusunu kabul etmiştir. İlgili tarihte derinlemesine bir soruşturma başlatan Komisyon'un incelemesi devam ederken, Illumina, GRAIL'i satın aldığını açıklamıştır. Bu nedenle Komisyon, şirketlerin ayrı kalmasını sağlamak için geçici tedbirler uygulamış, 2022 yılında ise nihai kararını açıklayarak ilgili birleşmeye izin vermediğini duyurmuştur. Bununla birlikte yeni geçici tedbirleri yürürlüğe koyan Komisyon, yine 2022 yılında, ilgili teşebbüslere birleşme işleminin geri alınmasını gerektiren restoratif önlemler hakkında bir itiraz bildirimi göndermiştir.

Sonrasında, Komisyon, daha önce ilgili birleşmeye ilişkin bir soruşturma açmış ve rekabete aykırı etkilere ilişkin endişeler nedeniyle söz konusu işlem hakkında durdurma kararı vermiş olmasına rağmen teşebbüslerin işlemi gerçekleştirip kamuoyuna duyurduğunu ve böylece AB birleşme kurallarını ihlal ettiğini belirtmiştir. Bunun yanında Komisyon, Illumina'nın işlem sonrasında GRAIL üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu, kontrolü elinde tuttuğunu ve işlemi Komisyona bildirmeyerek yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini tespit etmiştir. Bu tespit çerçevesinde Komisyon, iki teşebbüse farklı oranlarda olmak üzere para cezası uygulamıştır.

(Avrupa Komisyonu – 12.07.2023)

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