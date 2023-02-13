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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.02.2023 tarihli ve Nakil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 04/01/2019 tarihli, 239234 sayılı genel yazıda, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı,

03/05/2021 tarihli, 24641420 sayılı genel yazımızda ise, işverenlerin Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirket yeni ortak ekleme işlemlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı,

İşverenlerce sisteme girilen tescil kayıtlarının sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menusu vasıtasıyla onaylanmak suretiyle işleme alınacağı,

İfade edilmiş idi.

Bu defa, yapılan program çalışmalarının tamamlanması neticesinde Nakil işlemlerine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda Kuruma gönderilmesine ilişkin ekranlar işletime açılmış olup, işverenlerce sisteme girilen bu kayıtlar gerekli incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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