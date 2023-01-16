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Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafından 06.01.2023 tarihinde 2022 yılı verilerinin değerlendirildiği Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlanmıştır.1 Rapor uyarınca önceki yılların istatistikleri ve 2022 yılı verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 2021 yılına ilişkin verilerle kıyaslandığında, 2022 yılında hem bildirilen işlem sayısında hem de işlem değerinde düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Bunun sebeplerinden biri olarak 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ("2022/2 Sayılı Tebliğ") uyarınca 2022 yılının Mayıs ayında bildirime tabi olacak işlemlere ilişkin ciro eşiklerinin arttırılması gösterilebilir.

Rapor'da öne çıkan bulgular şu şekildedir:

2022 yılında Kurum tarafından toplam 245 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir.

Özelleştirme işlemleri hariç olmak üzere, işlemlerden 82 tanesinde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuştur. Bu işlemlerin toplam bedeli 72 milyar 209 milyon TL'dir.

2022 yılında incelenen 7 adet özelleştirme işleminin 3 tanesinde yaklaşık işlem bedeli 14 milyar TL'dir.

2022 yılında incelenen 245 işlemden 39 tanesinde tarafların tamamı Türkiye kökenlidir, işlemlerden 145'inde ise tarafların tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşmaktadır.

Özelleştirmeler hariç olmak üzere tüm tarafları Türkiye kökenli olan işlemlerin işlem bedeli yaklaşık 25 milyar 73 milyon TL'dir. Bu bedel tüm tarafları yabancı olan işlemler için ise 5 trilyon 580 milyar TL'dir.

Bu dönemde 36 adet birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirkete yatırım yapılacağı ve söz konusu yatırım tutarının 43 milyar TL olarak gerçekleşeceği bildirilmiştir.

Türkiye kökenli şirketler bakımından en yüksek işlem değeri birleşme ve devralmalar için 8,35 milyar TL ile "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" sektöründedir. 2022 yılında sektör bazında en çok işlem 8 işlem adediyle yine "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" sektöründe gerçekleşmiştir.

2022 yılı için özelleştirme işlemlerinden en yüksek işlem değeri 9,75 milyar TL ile "havalimanı işletmeciliği" alanındadır.

Raporda ayrıca dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar aşağıdaki şekilde sıralamıştır: Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı Temel eczacılık ürünleri imalatı Finansal hizmetler



Footnote

1 Rapora ulaşmak için https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/bd_gorunum_raporu_2022.pdf

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