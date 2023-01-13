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Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 30.12.2022 tarih ve 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde yayımlanan 29.12.2022 tarih ve 77/1900 sayılı karar (“Karar”) ile 2023 yılı için sermaye piyasası mevzuatında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar güncellendi.

Yeniden değerleme kapsamında halka arz için sağlanması gereken eşik değerler de yükseltilmiş ve bu doğrultuda halka arz şartları ağırlaşmıştır. Halka arz için sağlanması gereken güncel eşik değerlere aşağıda yer verilmekte olup, Karar'ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Halka Arz Şartları

Karar uyarınca,

II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin başlangıç sermayeleri, 10.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. İlk defa halka arz edilecek şirketlerin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre: 2022 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL,

2021 tarihli finansal tablolarda ise aktif toplamının en az 300.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 180.000.000 TL

olması aranacaktır. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca payları ilk defa halka arz edilecek ortaklığın, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin: 150.000.000 TL'nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı;

150.000.000 TL ile 250.000.000 TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 150.000.000 TL'ye kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için

halka arzda satışa aracılık eden aracı kurumların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenimde bulunması gerekmektedir. Pay Tebliği'nin 9'uncu maddesi ile payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 231.903.839 TL'nin altında olması durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmesi gerekmektedir.

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