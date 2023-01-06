Değişiklik öncesi eşikler: Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmişken; Aktif toplamının 35 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 70 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 175 ve üstünde olması.

Karar uyarınca yeni eşikler: Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir; Aktif toplamının 75 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 150 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 150 ve üstünde olması.