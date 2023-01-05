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TÜBİTAK tarafından KOBİ'lere özel olarak sunulmakta olan TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve TÜBİTAK 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023-1. Çağrıları 02.01.2023 tarihinde başvurulara açılmıştır.

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Proje Bütçesi: Üst sınır bulunmamaktadır.

Proje Destek Süresi: Üst sınır 36 aydır.

Çağrı takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi: 02.01.2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih: 13.03.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 15.03.2023

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı

Proje Bütçesi: En fazla 1.200.000 TL.

Proje Destek Süresi: Üst sınır 18 aydır.

Çağrı takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi: 02.01.2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih: 20.02.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 23.02.2023

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