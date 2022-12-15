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A. GİRİŞ

Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 6436 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ("Karar") 30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar ile birlikte denetime tabi şirketler, bağımsız denetime tabi olma eşikleri, bağımsız denetim kapsamı dışında tutulan şirketler ve bağımsız denetime ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Karar, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/1597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'ın ("Eski Karar") yerine geçerek 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecektir.

B. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLER

Karar bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin kriterlerde bazı değişiklikler getirmekte olup, Karar ile birlikte TTK ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi kabul edilen şirketler aşağıdaki gibidir:

Karar ekinde (I) sayılı Ek Listede yer alan şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir. Eski Karar'ın (I) sayılı Ek Listesi'ndeki şirketlerden farklı olarak tasarruf finansman şirketleri, finansal holding şirketlerinde ve bankalarda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler de bağımsız denetime tabi şirketlere dahil edilmiştir. Sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için Eski Karar'da yer alan eşikler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Eşik Değer Eski Hali Yeni Hali Aktif Toplam 15 Milyon TL 30 Milyon TL Yıllık Net Satış Hasılatı 20 Milyon TL 40 Milyon TL Çalışan Sayısı 50 Kişi 50 Kişi

Karar'ın ekinde (II) sayılı listede yer alan şirketler için Eski Karar'da yer alan eşikler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Eşik Değer Eski Hali Yeni Hali Aktif Toplam 30 Milyon TL 60 Milyon TL Yıllık Net Satış Hasılatı 40 Milyon TL 80 Milyon TL Çalışan Sayısı 125 Kişi 100 Kişi

Yukarıda belirtilenler dışındaki şirketler için Eski Karar'da yer alan eşikler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Eşik Değer Eski Hali Yeni Hali Aktif Toplam 35 Milyon TL 75 Milyon TL Yıllık Net Satış Hasılatı 70 Milyon TL 150 Milyon TL Çalışan Sayısı 175 Kişi 150 Kişi

Yukarıda 2, 3 ve 4 numaralı paragraflarda belirtilen şirketlerin tabi oldukları eşik değerlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşmaları gerekliliğinin, Karar'da da muhafaza edildiği görülmektedir.

C. BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN ŞİRKETLER

Bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin belirlemelerin ardından bu kapsam dışında tutulan şirketlere de Karar'da yer verilmiştir. Eski Karardan farklı olarak Karar'da, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri de bağımsız denetim dışında tutulmuştur.

D. SONUÇ

Karar ile birlikte, şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadıklarına yönelik değerlendirmede, Karar'da yer alan güncel eşik değerleri dikkate almaları ve buna göre bağımsız denetçi atama süreçlerini işletmeleri gerekecektir.

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