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23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde ön bilgilendirme yükümlülüğü, mal teslimi ve cayma hakkı ile ilgili önemli değişiklikler yapılmış ve aracı hizmet sağlayıcılar için yeni yükümlülükler getirilmişti. Değişiklik Yönetmeliği'nin 18'inci maddesi ile Mesafeli Satışlar Yönetmeliği'nin 12'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “cayma hakkının kullanıldığı sözleşmelerde kredi kartı kullanılmış olması durumunda kart hamiline bedelin iadesinin tek seferde gerçekleştirilmesine” ilişkin yükümlülüğünün 01/01/2023 tarihinde; diğer yükümlülüklerin ise 01/10/2022 tarihine yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Değişiklik Yönetmeliği'nin getirdiği düzenlemelere ilişkin bazı yürürlük süreleri ertelenmiştir.

Yönetmelik ile Değişiklik Yönetmeliği'nin 18'inci maddesinde yer alan yürürlük tarihine ilişkin düzenlemeler, Değişiklik Yönetmeliği'nin

cayma hakkının kullanılması üzerine iade masrafının tüketici tarafından karşılanacağına dair 3'üncü maddesi ile değiştirilen 5'inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, tüketicinin cayma hakkını kullanması üzerine yapılacak olan iadeye ilişkin düzenlemelere dair 9'uncu maddesi, aracı hizmet sağlayıcının cayma hakkı kullanılan durumlarda bedel iadesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu olmasına dair 10'uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, ön bilgilendirmede kararlaştırılmış olması halinde yapılacak iade masraflarından tüketicinin sorumluluğuna dair 11'inci maddesi ve cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmelere ilişkin olarak eklenen yeni sözleşme türlerine dair 13'üncü maddesi

bakımından 1/1/2024 olarak değiştirilmiş; Değişiklik Yönetmeliği'nin diğer maddelerinde yer alan hükümler bakımından ise yürürlük tarihi 1/10/2022 olarak korunmuştur.

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