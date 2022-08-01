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1) Coğrafi veri nedir?

Coğrafi veri kısaca “konum bilgisi içeren her türlü veri”dir. Örneğin, idari birimler, coğrafi yer adları, bina ve adres bilgileri bu kapsamdadır.

2) Coğrafi bilgi sistemi nedir?

Coğrafi bilgi sistemi, “coğrafi verinin üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütünü”dür.

3) İlgili düzenlemeler nelerdir?

07.11.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

20.02.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“ Kanun ”),

”), 30.06.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11.06.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kararı,

10.02.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan. Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ile Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği.

4) E-ticaret siteleri neden bu mevzuata tabi?

Yakın zamana kadar coğrafi verilere ilişkin mevzuatın yalnızca konum verisi kullanan harita uygulamaları için geçerli olduğu yorumu yapılıyordu. Nitekim ilgili yönetmeliklerde vurgulanan konular bu verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satılması şeklindedir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından son zamanlarda birçok e-ticaret firmasına gönderilen yazı ile “adres bilgisi işleyen e-ticaret firmalarının” da Bakanlık tarafından bu mevzuata tabi tutulduğu anlaşıldı.

E-ticaret şirketlerinin de bu düzenlemelere tabi olduğu, Bakanlık ile de teyit edildi ve hazırlıkları devam eden bir kanun taslağı ile konunun netleştirileceği bilgisi alındı.

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