Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafindan 2010/4 sayili Rekabet Kurulundan Izin Alinmasi Gereken Birlesme ve Devralmalar Hakkinda Teblig'de ("Teblig") yer alan kapsama giren tesebbüsler, ciro esikleri, ilave bildirim yükümlülügü basliklari bakimindan olmak üzere kritik degisiklikler gerçeklestirildi.

Kurum tarafindan 04.03.2022 tarihli açiklamada (" Açiklama") Teblig'deki degisikliklerin, 2010 ve 2013 yillarinda yayimlanmis teblig ve kilavuzlarin yayim tarihlerinden sonra gerek uygulamada fark edilen eksiklikler, gerekse güncel yaklasimlar dikkate alinarak ilgili Teblig ve Kilavuzlarin güncellenmesi ihtiyaci ile gerçeklestirildigi paylasilmistir.

Degisiklikleri içeren, 04.03.2022 tarihli ve 31768 Sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Rekabet Kurulundan Izin Alinmasi Gereken Birlesme ve Devralmalar Hakkinda Teblig'de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig ("2022/2 Teblig") 04.05.2022 tarihinde yürürlüge girecektir.

Teblig Kapsamina Alinan Teknoloji Tesebbüsleri

Kurum tarafindan yapilan Açiklama'da, son dönemde dijital pazarlarda önemli pazar gücüne sahip tesebbüsler tarafindan gerçeklestirilen islemler ile yeni kurulan veya gelismekte olan girisimlerin (start-up) potansiyel bir rakip olarak tanimlanarak rekabetin önüne geçmek için devralinmasi seklindeki islemler ("Öldürücü Devralmalar") göz önünde bulundurularak teknoloji tesebbüslerinin Teblig kapsamina alindigi ve bu islemlerin büyük ölçüde Kurum denetimine tabi tutularak ve anilan tesebbüslerin Öldürücü Devralmalarin önüne geçilmesi hedeflendigi belirtilmistir.

Teblig kapsamina alinan teknoloji tesebbüsleri, 2022/2 Teblig'de "Dijital platformlar, yazilim ve oyun yazilimi, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarim kimyasallari ve saglik teknolojileri alanlarinda faaliyet gösteren tesebbüsleri veya bunlara iliskin varliklar" ("Teknoloji Tesebbüsleri") olarak tanimlanmistir.

Teknoloji Tesebbüslerinin Ne Yapmasi Gerekiyor?

Bu dogrultuda, 04.05.2022 tarihinden itibaren Teblig kapsamina girecek kosullari tasiyan Teknoloji Tesebbüslerine iliskin birlesme ve devralmalarin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurul'dan izin alinmasi gerekecektir.

Ilgili tarih itibari ile finansal teknoloji tesebbüsleri ve diger Teknoloji Tesebbüsleri tarafindan izin alinmaksizin birlesme ve devralma islemlerini gerçeklestirmesi halinde ilgili islemler hukuken geçerli sayilmayacagi gibi, tesebbüslere idari para cezasi uygulanacaktir.

2021 yili Aralik ayinda 6493 sayili Ödeme ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluslari Hakkinda Kanun'un ("6493 sayili Kanun") ikincil düzenlemelerinde meydana gelen teminat, sermaye, öz kaynak yükümlülüklerindeki yüksek isterler açik bankacilik, ödeme ve elektronik para kuruluslari bakimindan birlesme ve devralma süreçlerini gündeme getirmistir.

Bu baglamda 04 Mayis 2022 itibari ile Teblig kapsamina alinacak açik bankacilik, ödeme ve elektronik para kuruluslari olasi birlesme ve devralma süreçlerinde Kurum'a bildirim sürecini de isletmekle yükümlü hale gelecektir.

Birlesme ve Devralma Islemleri Bakimindan Bildirime Esas Alinan Güncel Ciro Esikleri

Türkiye cografi pazarinda faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan veya Türkiye'deki kullanicilara hizmet sunan Teknoloji Tesebbüsleri haricindeki tesebbüslerine iliskin birlesme ve devralma islemlerinde asagidaki hallerde söz konusu islemin hukuki geçerlilik kazanmasi için Kurul'dan izin alinmasi gerekmektedir.

Kurum tarafindan yeni kurulan ve gelismekte olan tesebbüslerin devralinmasi noktasindaki endiseleri gidermek amaciyla, Türkiye cografi pazarinda faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan veya Türkiye'deki kullanicilara hizmet sunan Teknoloji Tesebbüslerinin devralinmasina iliskin islemlere özgü ilave bildirim yükümlülügü getirildigi belirtilmis ve bu islemlerde 04.05.2022 tarihi itibari ile

"Islem taraflarinin Türkiye cirolari toplami 750.000.000,- TL (yediyüzellimilyonTürkLirasi) üzeri olmasi" VEYA

"Devralma islemlerinde diger islem taraflarindan en az birinin dünya cirosunun 3.000.000.000,-TL (üçmilyarTürkLirasi) üzeri olmasi"

halinde söz konusu islemin hukuki geçerlilik kazanmasi için Kurul'dan izin alinmasi gerekmektedir.

Bir diger deyisle Kurum, belirtilen nitelikteki Teknoloji Tesebbüslerinin devralinmasina iliskin islemlerde

"Islem taraflarindan en az ikisinin Türkiye cirolarinin ayri ayri 250.000.000, -TL üzeri olmasi" ve

üzeri olmasi" ve "Devralma islemlerinde devre konu varlik ya da faaliyetin, birlesme islemlerinde ise islem taraflarindan en az birinin Türkiye cirosunun 250.000.000, -TL üzeri olmasi"

esiklerini aramamistir. Kurumun bu yaklasimdaki amacinin özellikle Teknoloji Tesebbüsleri tanimina giren sektörlerdeki Öldürücü Devralmalari yakalamak oldugunu söylemek yanlis olmayacaktir.

Tesebbüsler ve Teknoloji Tesebbüsleri tarafindan izin alinmasi gereken hallerde Kurul tarafindan açik veya örtülü bir karar verilmedikçe birlesme ve devralma islemi hukuken geçerlilik kazanmayacaktir.

Birlesme ve Devralma Islemleri Bakimindan Bildirimin Elektronik Formatta Yapilmasi

Kurum, birlesme ve devralmalarin bildirim süreçlerinde kullanilan yazili form ve kapsamli eklerinin yarattigi kirtasiye yükünün önemli ölçüde azaltilmasi ve izin sürecinin tesebbüsler bakimindan kisaltilmasi amaciyla Teblig'de, birlesme ve devralmalarin bildirim e-Devlet üzerinden gerçeklestirilebilecegin iliskin düzenleme gerçeklestirilmistir.

Kurum, Açiklama'da yakin gelecekte birlesme ve devralmalarin bildirim süreçlerindeki formlarin tamaminin ve bildirimlerde tespit edilen ve Kurumca talep edilen eksik bilgilerin elektronik olarak tamamlanmasi ve doldurularak iletilmesine olanak saglanacagini belirtmistir.

Geçtigimiz Yillarda Gerçeklesen SIEC Testi Degisikligi Ile Uyum

Bunun yani sira, Kurul'un hangi hallerde birlesme ve devralama ("Yogunlasma") islemlerine izin vermeyecegine iliskin geçtigimiz yillarda gerçeklesen "hakim durum testi yerine etkin rekabetin önemli ölçüde engellenmesi (SIEC) testi yapilmasi" rejimine geçis ile uyum için de Teblig'de gerekli degisikliklerin yapildigi görülmektedir.

Buna göre, 2010/4 Teblig'de yer alan "Tek basina ya da birlikte hakim durum yaratmaya veya hakim durumunu daha da güçlendirmeye yönelik olarak" ifadesi Teblig'de yapilan degisiklik ile "basta hâkim durum yaratilmasi yada mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kisminda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltilmasi sonucunu doguran birlesme veya devralmalara izin verilmez." olarak degistirilmistir.

Bu kapsamda, Rekabet Kurulu, Teknoloji Tesebbüslerinin yer aldigi pazarlar açisindan hakim durum yaratmayan veya mevcut hakim durumu güçlenmesine neden olmayan bir Yogunlasma islemine de, etkin rekabeti önemli ölçüde azaltmasi gerekçesiyle izin vermeme yetkisini haiz olmustur.

Genel Degerlendirme

Son dönemde, basta finansal teknoloji, yazilim ve oyun yazilimi sirketleri olmak üzere dijital pazarlardaki birçok sirketin kritik devralmalara konu olduguna taniklik ettik ve yakin gelecekte bunlara yenilerinin eklenmesi beklenmektedir.

Rekabet Kurumu'nun Teblig'deki degisiklikleri bir bütün içerisinde okundugunda Kurul'un bundan böyle dijital pazarlardaki Yogunlasmalar üzerinde daha siki bir takip içerisinde olacagini söylemek mümkündür.

Bilindigi üzere dijital pazarlardaki girisimlerin devralinmasindaki degerlemeler girisimlerin mevcut cirolarindan öte, devralmaya konu girisimin gelecekte sahip olabilecegi potansiyel üzerinden yapilmaktadir. Rekabet Kurumu'nun Teknoloji Tesebbüsleri açisindan 250.000.000,-TL'lik esik kosulunu aramamasinin nedeninin de bu yaklasim oldugunu ve bu sayede Öldürücü Devralmalari engellemek oldugunu söylemek mümkündür.

Günümüzde özellikle oyun yazilimi sektöründe kritik devralmalara konu oldugunu görüyor, ve finansal teknoloji sektöründe de -yakin zamanda 6493 sayili Kanun kapsamindaki degisiklikler nedeniyle- önemli devralmalarin gerçeklesmesini bekliyoruz. Bu baglamda, bu iki dijital pazarin ilgili Teblig degisikliginden etkilenecegini söyleyebiliriz.

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