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Bu ayki bültenimizde sermaye piyasası mevzuatından özel bir tebliği sizler için özetledik:

Kitle Fonlaması Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından yayınlanan Kitle Fonlaması Tebliği ("Tebliğ No. III – 35/A.2") ile bir girişimci ya da girişim şirketinin Kurul tarafından izin verilen platformlar aracığıyla halktan para toplayarak fonlanması mümkün kılınmakta. Tebliğ No. III – 35/A.2 kitle fonlamasının genel esaslarına yer verirken platformların ve girişim şirketlerinin taşıması gereken kriterleri de belirlemekte.

Tebliğ No. III – 35/A.2'ye göre kitle fonlaması paya dayalı kitle fonlaması ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması olmak üzere iki şekilde yapılabilmekte. Kitle fonlaması yoluyla fon toplayamayacak şirketlere ise ilgili tebliğde yer verilmekte.

Bu özetimizde Tebliğ No. III – 35/A.2'nin öne çıkan düzenlemelerini sizler için özetledik.

Platformların Fonlama Sürecindeki Rolü ve Sahip Olması Gereken Unsurlar

Tebliğ No. III – 35/A.2 uyarınca platformların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için platformların; (i) anonim şirket olması, (ii) belirli bir asgari sermayeye sahip olması ve (iii) platform kurucularının belirli nitelikleri taşıması gibi bazı kriterleri karşılaması gerekmekte. Ek olarak platformun ortaklık yapısındaki değişikliklerin, değişikliğin oranı ve niteliğine göre Kurul onayına veya yazılı bildirim yapılmasına tabi tutulması öngörülmekte.

Platformlar kitle fonlaması sürecinde yatırımcılardan toplanan fonları bir emanet yetkilisi nezdinde fonlanan şirket adına açılan banka hesabında bloke etmekte. Akabinde toplanan fonların ilgili şirkete aktarılmasını ya da tebliğ çerçevesinde belirlenen esaslar neticesinde yatırımcılara iade edilmesini sağlamakta.

Paya ve Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Fon Toplanmasının Genel Çerçevesi

Paya dayalı kitle fonlamasında, fonların girişimciye aktarılmasından önce yeni bir anonim şirketin kurulmuş olması zorunlu tutulmakta. Eğer girişim şirketi bir limited şirket ise tebliğde belirtilen süreler içerisinde şirketin anonim şirkete dönüşümünün tamamlanması ve tescil edilmesi gerekecek. Bu ihtimalde fonlar yalnızca sermaye artırımı yoluyla yeni çıkarılacak paylar karşılığında şirkete aktarılacak. Eğer fon toplayan şirket hali hazırda zaten bir anonim şirket ise toplanan fon tutarında bir sermaye artırımı yapması gerekecek.

Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında ise, borçlanma aracı dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı karşılığında borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürütülemeyecek. Platform yönetim kurulu tarafından belirlenen yatırım komitesi, borçlanma aracı ile fonlanan şirketin geri ödemeleri düzenli olarak yapıp yapamayacağı hakkında bir değerlendirme raporu hazırlayacak.

Her iki kitle fonlaması türünde de Tebliğ No. III – 35/A.2 bazı ortak düzenlemelere yer vermekte. Buna göre;

Fon toplama için başlatılan kampanya süresi 60 günü geçemeyecek,

Yatırımcılar, ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat içerisinde cayma haklarını kullanılabilecek, ve

Herhangi bir kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişimci veya girişim şirketi tarafından bir başka paya ya da borçlanmaya dayalı yeni kampanya süreci başlatılamayacak. Ancak bir proje için paya dayalı kampanya süreci devam ederken aynı proje için borçlanmaya dayalı bir süreci başlatmak ve bunun tersi de tebliğ kapsamında mümkün olacak.

Yatırım Limitleri Belirlendi

Tebliğ uyarınca nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler bir takvim yılında en fazla 50.000 TL yatırım yapabilmesi mümkün. Bu limit, yatırım tutarı 200.000 TL'yi geçmemek kaydıyla ilgili yatırımcının yıllık gelirinin %10'u olarak da uygulanabilmekte. Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında bu meblağlara ek olarak nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler tek bir projede maksimum 20.000 TL yatırım yapabilecek.

Nitelikli yatırımcılar, kitle fonlaması yatırımları için yukarıdaki sınırlamalardan muaf olacaklar.

SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR – MART 2022

İLK HALKA ARZLAR ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artışı VE Mevcut Pay Satışı 6.500.000 TL VE 2.000.000 TL Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artışı VE Mevcut Pay Satışı 25.500.000 TL VE 6.340.000 TL LDR Turizm A.Ş. Bedelli Sermaye Artışı VE Mevcut Pay Satışı 13.000.000 TL VE 4.000.000 TL

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Tahsisli (Alpha Ventures Investment LLP'ye) 15.000.000 TL Satış Bedeli Karşılığı Yeni Hisse Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 49.657.000 TL Aksigorta A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 306.000.000 TL

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ TAVAN LİMİTİ Orfin Finansman A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 400.000.000 TL DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 150.000.000 TL Ak Faktoring A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 130.000.000 TL Doruk Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 90.000.000 TL Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yurt Dışı 6.000.000.000 ABD Doları Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 100.000.000 TL Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 150.000.000 TL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Nurol Holding A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL QNB Finans Faktoring A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 654.000.000 TL İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 169.000.000 TL Şeker Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 188.000.000 TL Türk Telekomünikasyon A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.200.000.000 TL Koç Finansman A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 345.000.000 TL A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 400.000.000 TL Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 600.000.000 TL ING Bank A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 8.000.000.000 TL Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yurt Dışı 7.000.000.000 ABD Doları Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 220.000.000 TL Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 600.000.000 TL Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yurt Dışı 600.000.000 ABD Doları

DİĞER İHRAÇLAR ORTAKLIK ADI KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Nitelikli Yatırımcı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

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