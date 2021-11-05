Kitle Fonlamasi Tebligi Degerlendirmesi

Kitle Fonlamasi Tebligi, 27.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi. Sermaye Piyasasi Kurulu, teblig ile paya dayali kitle fonlamasi beraberinde borca dayali kitle fonlamasina iliskin esaslar da düzenlenmis oldu. Bu teblig ile beraber 03.10.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlanan; "Paya Dayali Kitle Fonlama Tebligi" yürürlükten kalkmis oldu.

Paya dayali fonlamaya iliskin usul ve esaslara yönelik tebligin ardindan SPK madde 35/A hükmünde borca dayali kitle fonlamaya da yer verilmesi akabinde borca dayali kitle fonlamaya iliskin de düzenleme yapilmasi gerekliligi dogmustur.

Tebligin tanimlar kisminda yer alan girisimci tanimi da yeni düzenlemeler dogrultusunda paya dayali kitle fonlamayla sinirli kalmayarak "Projesine paya ve/veya borçlanmaya dayali kitle fonlamasi yoluyla kaynak arayan Türkiye'de yerlesik gerçek kisileri ve limited veya anonim sirket türündeki tüzel kisileri," ifade edecek sekilde genisletilmistir.

Girisim sirketine iliskin tanimlama

Girisim sirketine iliskin tanimlama ise, anonim sirket kurma zorunlulugu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye'de kurulu olan, gelisme potansiyeli tasiyan ve projesine kaynak ihtiyaci bulunan anonim sirketleri veya toplanan fonlarin emanet yetkilisi nezdinde açilan bloke hesabina aktarilmasi öncesinde anonim sirkete dönüsmesi zorunlu olan limited sirketleri ifade edecektir.

Ayrica teblig ile "fonlanan sirket" tanimi yapilmis olup; girisimciler tarafindan kurulan anonim sirketi veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabina, bloke edilen fon tutarinin aktarildigi girisim sirketini ifade ettigi belirtilmistir.

Tanimlamalardaki degisiklik bu sekilde iken platform kuruluslarina iliskin olarak da belli bazi düzenlemelere yer verilmistir.

Platform kurulabilmesi için gereklilikler siralanmistir;

Anonim ortaklik olmasi,

Sermayenin asgari 1 milyon TL tutarinda olmasi ve nakden ödenmis bulunmasi,

Sermayesinin ve öz sermayesinin de yine 1 milyon TL'lik tutardan az olmamasi,

Platform kurulmak istendigi takdirde unvanda "Kitle Fonlama Platformu" ibaresinin bulunmasi,

Esas sözlesmede yer alan isletme konusunun münhasir olarak, paya ve/veya borçlanmaya dayali kitle fonlamasi faaliyetinde bulunulmasina aracilik edilmesi olarak belirtilmis olmasi,

belirtilmis olmasi, Yönetim kurulunun minimum 3 kisiden olusmasi,

Teblig hükümleri çerçevesinde kitle fonlama basvurusunda bulunanlarin akabinde kurum tarafindan listeye alinmalari zorunludur. Basvurunun ardindan 6 ay içerisinde listeye alinmak için tebligin Ek-1 kisminda sayili belgeler ile beraber Kurul'a basvurulur. 6 ay içinde faaliyete geçmemis olan platformlar ise listeden çikarilir.

Kurulun, girisim sermayesi yatirim ortakliklarina iliskin düzenlemelerinde tanimlanan; "nitelikli yatirimcilar" seklinde tanimlanan nitelikli yatirimcilar disinda kalan gerçek kisilere iliskin olarak yatirim siniri 20 bin TL'den, 50 bin TL'ye çikarildi. Ancak bu sinir 200 bin TL'yi asmamak kaydiyla, yatirimcinin platforma beyan ettigi yillik net gelirinin %10'u olarak uygulanabilecek, önceki tebligde bu sinir 100 bin TL olarak uygulaniyordu.

Fon toplamaya iliskin esaslar kisminda ise, borçlanmaya dayali kitle fonlamasinda, borçlanma araçlarina iliskin geri ödeme yükümlülüklerinin nakit yerine fonlanan sirketin payinin verilmesi veya bilgi formunda belirtilen sekilde yerine getirilmesi imkani taninmasina iliskin düzenleme yapilmistir.

Nitelikli yatirimci olmayan gerçek kisiler, borçlanmaya dayali kitle fonlamasi yoluyla bir projeye azami 20,000 TL yatirim yapabilecek. Borçlanmaya dayali kitle fonlama faaliyeti, borçlanma araci satisi disinda, borç veya ödünç sözlesmesi ya da borç iliskisi doguran herhangi baska bir sözlesme vasitasiyla veya borçlanma araci disinda herhangi bir sermaye piyasasi araci karsiliginda yürütülemez.

Kitle Fonlama Tebligi

Paya Dayali Kitle Fonlamaya iliskin olarak tebligle, 1 milyon TL'yi asan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarinin toplanmis sayilmasi için hedeflenen fonun en az %10'una tekabül eden fonun toplanmis olmasina iliskin sinir da %5'e indirildi. Bu tutarin kampanya süresi içinde nitelikli yatirimcilar tarafindan karsilanmis olmasi zorunlu tutuldu.

Girisimci ve girisim sirketleri, paya veya borçlanmaya dayali kitle fonlamasi yoluyla fon toplayabilmek için teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmak zorundadirlar.

Bir girisim sirketi veya girisimci, herhangi bir 12 aylik dönemde platformlar araciligiyla paya dayali olarak en fazla iki kampanya ile fon toplayabilecek. Tebligde, paya dayali kampanya süreci devam eden proje için ayni anda borçlanmaya dayali kampanya yürütülmesinin mümkün oldugu ve bu kampanya süreçlerinin herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamamasi halinde, diger kampanya sürecinin de sonlandirilacagi hüküm altina alinmistir. Borçlanmaya dayali kitle fonlamasi için de benzer sekilde düzenleme yapilmistir.

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